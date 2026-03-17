Til Nasdaq Copenhagen A/S 17. marts 2026

Meddelelse nr. 22/2026

Generalforsamling for Jyske Realkredit A/S

Den 16. marts 2026 blev der afholdt generalforsamling i Jyske Realkredit A/S. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og Årsrapporten for 2025 samt forslag til anvendelse af overskud blev godkendt.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt, Lars Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Peter Schleidt samt Morten Lykke til bestyrelsen.

Selskabets revisor EY blev genvalgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Lars Stensgaard Mørch som formand og Lars Waalen Sandberg som næstformand.

