Investeringsforeningen Sparinvest – offentliggørelse af prospekt

Med virkning fra den 17. marts 2026 offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest.
Prospektet er opdateret med følgende for afdeling Globale Fokusaktier KL A:
- Administrationshonoraret er ændret fra 0,30% til 0,25%
- Det skønsmæssige porteføljeplejehonorar er ændret fra 0,85% til 0,80%
- Den forventede omkostningsprocent er ændrer fra 1,65% til 1,55%
Prospektet kan tilgås på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg