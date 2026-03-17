Investeringsforeningen Sparinvest – offentliggørelse af prospekt

Med virkning fra den 17. marts 2026 offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest.

Prospektet er opdateret med følgende for afdeling Globale Fokusaktier KL A:

  • Administrationshonoraret er ændret fra 0,30% til 0,25%
  • Det skønsmæssige porteføljeplejehonorar er ændret fra 0,85% til 0,80%
  • Den forventede omkostningsprocent er ændrer fra 1,65% til 1,55%

Prospektet kan tilgås på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


