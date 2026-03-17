Aalborg Boldspilklub A/S indkalder til ordinær generalforsamling

NASDAQ Copenhagen A/S
Børsmeddelelse nr. 2026/07
Aalborg, 17. marts 2026
Vedhæftet indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S onsdag 8. april 2026 kl. 16.00 på Aalborg Portland Park.
Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Jesper Brøchner Thing
Bestyrelsesformand
Michael Tuxen Boll
Administrerende direktør
Vedhæftede filer
- Indkaldelse og dagsorden ordinær generalforsamling
- Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling
- Forslag til vedtægter til ordinær generalforsamling
- Bilag A - Ledelseshverv