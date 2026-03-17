Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Øvrige interessenter

Dato 17. marts 2026

Storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om kapitalmarkeder

I henhold til Lov om kapitalmarkeder § 31 oplyses det hermed, at Ringkjøbing Landbobank A/S, med virkning fra den 16. marts 2026, har øget sin ejerandel af Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier til over 5% af selskabskapitalen.

Besiddelsen af egne aktier kan for størstedelen henføres til de tilbagekøbte aktier under aktietilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner afsluttet den 28. maj 2025 og aktietilbagekøbsprogrammet på 1.000 mio. kroner afsluttet den 30. januar 2026.

Den 4. marts 2026 godkendte Ringkjøbing Landbobank A/S’ ordinære generalforsamling bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt DKK 1.108.147 ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen er efterfølgende blevet registreret og den forventes endeligt gennemført i løbet af 2. kvartal 2026.

Opgjort pr. den 16. marts 2026 rådede banken over 1.274.147 stk. egne aktier, svarende til 5,02 % af selskabskapitalen i banken.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

