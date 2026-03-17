Til Nasdaq Copenhagen

17. marts 2026





Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 1. april 2026 kl. 08.10 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

-o0o-

Dagsorden:

Forslag om gennemførelse af fusion Valg af medlem til bestyrelsen

Dagsordenen for selskabets generalforsamling samt fusionsplan og -redegørelse af 21. januar 2026 vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 1 foreligger der forslag om at træffe beslutning om gennemførelse af en fusion af Nykredit Bank A/S og Spar Nord Bank A/S, CVR-nr. 13737584, med Nykredit Bank A/S som det fortsættende selskab og Spar Nord Bank A/S som det ophørende selskab i overenstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse af 25. februar 2026.

Forslaget om at gennemføre fusionen er i overensstemmelse med fusionsplanen og -redegørelsen betinget af, at Finanstilsynet godkender fusionen i medfør af § 204 i lov om finansiel virksomhed. Hvis forslaget vedtages, skal beslutningen om at gennemføre fusionen således have virkning fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet meddeler godkendelse af fusionen.

Forslaget om at gennemføre fusionen indebærer i overensstemmelse med fusionsplanen og -redegørelsen, at der som led i fusionen vil ske en kapitalforhøjelse i Nykredit Bank A/S på nominelt DKK 4.070.000.000 ved udstedelse af 814 nye aktier à nominelt DKK 5.000.000 pr. styk til kurs 362,4085 mod indskud af Spar Nord Bank A/S’ aktiver og forpligtelser som helhed. Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført i overensstemmelse med fusionsplanen og selskabslovens regler om fusion, hvorefter reglerne om kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10 ikke finder anvendelse, jf. selskabslovens § 250, stk. 5.

Indhentelse af en vurderingsberetning vedrørende apportindskuddet af Spar Nord Bank A/S’ aktiver og forpligtelser undlades, da der i stedet er udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling af 25. februar 2026 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Hvis forslaget vedtages, vil fusionens gennemførelse medføre følgende ændringer til selskabets vedtægter:

Punkt 1.2 vil blive affattet som følger: ” Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene oplistet i bilag 1 til vedtægterne ” og som bilag 1 til vedtægterne vil blive optaget bilaget vedhæftet denne indkaldelse som bilag 1 .

” og som bilag 1 til vedtægterne vil blive optaget bilaget vedhæftet denne indkaldelse som . Punkt 2.1 vil blive affattet som følger: ”Selskabets aktiekapital udgør DKK 16.115.000.000 fordelt i aktier à DKK 5.000.000 eller multipla heraf.”

Eneaktionæren har besluttet, at der ikke skal ske fremlæggelse af dokumenter forud for eller på generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 245, stk. 7, og at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, jf. selskabslovens § 241, stk. 1, 3. pkt.

Under dagsordenens pkt. 2 foreligger der forslag om valg af Martin Kudsk Rasmussen til bestyrelsen. Oplysninger om Martin Kudsk Rasmussens uddannelse, erfaring og øvrige ledelseserhverv fremgår af bilag 2.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 17. marts 2026

Nykredit Bank A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon +45 21 82 01 65.

Bilag 1 – Binavne

Nybank A/S

Den Fri Bank A/S

Nykredit Covered Bond Bank A/S

Nykredit Portefølje Bank A/S

Danish Portfolio Management Bank A/S

Dansk Portefølje Bank A/S

Forstædernes Bank A/S

FB Bank Copenhagen A/S

Spar Nord Bank A/S

Breum Sparekasse A/S

Egnssparekassen i Skive A/S

Ejsing Sparekasse A/S

Haderup Sparekasse A/S

Hald Sparekasse A/S

Harre Og Omegns Sparekasse A/S

Hem Sparekasse A/S

Hjerk Sparekasse A/S

Højslev Sparekasse A/S

Junget-Thorum Sparekasse A/S

Lokalbank Brønderslev A/S

Lokalbank Danmark A/S

Lokalbank Esbjerg A/S

Lokalbank Fredericia A/S

Lokalbank Frederikshavn A/S

Lokalbank Faaborg A/S

Lokalbank Grenaa A/S

Lokalbank Haderslev A/S

Lokalbank Hadsund A/S

Lokalbank Hasseris A/S

Lokalbank Herning A/S

Lokalbank Hirtshals A/S

Lokalbank Hjallerup A/S

Lokalbank Hjørring A/S

Lokalbank Hobro A/S

Lokalbank Holbæk A/S

Lokalbank Holstebro A/S

Lokalbank Horsens A/S

Lokalbank Kolding A/S

Lokalbank København A/S

Lokalbank Køge A/S

Lokalbank Løgstør A/S

Lokalbank Nakskov A/S

Lokalbank Nyborg A/S

Lokalbank Nykøbing Falster A/S

Lokalbank Næstved A/S

Lokalbank Nørresundby A/S

Lokalbank Odense A/S

Lokalbank Randers A/S

Lokalbank Ringsted A/S

Lokalbank Silkeborg A/S

Lokalbank Skagen A/S

Lokalbank Skanderborg A/S

Lokalbank Skive A/S

Lokalbank Skjern A/S

Lokalbank Slagelse A/S

Lokalbank Støvring A/S

Lokalbank Svendborg A/S

Lokalbank Sæby A/S

Lokalbank Sønderborg A/S

Lokalbank Terndrup A/S

Lokalbank Thisted A/S

Lokalbank Vejgaard A/S

Lokalbank Vejle A/S

Lokalbank Viborg A/S

Lokalbank Østeraa A/S

Lokalbank Aabybro A/S

Lokalbank Aalborg A/S

Lokalbank Århus A/S

Lokalbank Aars A/S

Nordbank A/S

Nordvestjysk Sparekasse A/S

Oddense Sparekasse A/S

Rødding Sparekasse A/S

Rønbjerg Sparekasse A/S

Sallingsund Sparekasse A/S

Sbn Bank A/S

Selde-Åsted Sparekasse A/S

Sjørup Sparekasse A/S

Skive Sparekasse A/S

Sparbank A/S

Sparbank Nord A/S

Sparbank Vest A/S

Sparekassen Nordjylland A/S

Spar Nord Bankaktieselskab

Spar Nordjylland Bank A/S

Spar Nordjylland Bankaktieselskab

Stoholm Sparekasse A/S

Telefonbanken A/S

Aars Bank A/S

Bilag 2 – CV for Martin Kudsk Rasmussen

Martin Kudsk Rasmussen

Erhvervserfaring 2025 - Koncerndirektør, Nykredit Realkredit A/S, og bankdirektør, Nykredit Bank A/S 2020 - Bankdirektør, Spar Nord Bank A/S 2016 - 2020 Direktør, Storkunder & Erhverv, Spar Nord Bank A/S 2012 - 2016 Afdelingsdirektør, Særlige Kreditter, Spar Nord Bank A/S 2010 - 2012 Bankdirektør, Kredit, Sparbank A/S 2009 - 2010 Erhvervskundechef, Sparbank A/S 2008 - 2009 Kreditansvarlig, Jyske Bank A/S 2008 - 2008 Konstitueret Erhvervskundechef, Sparbank A/S 2005 - 2008 Kreditrådgiver, Sparbank Vest A/S 2002 - 2005 Revisor, PwC Uddannelse 2019 Lederuddannelse fra Insead 2003 - 2007 Cand.merc.aud, Syddansk Universitet 1999 - 2002 HA-Bachelor, almen/økonomi, Handels- og Ingeniørhøjskolen Bestyrelsesposter og øvrige hverv (nuværende) SNB IV Komplementar ApS (medlem) Vækst-Invest Nordjylland A/S (medlem) Bestyrelsesposter og øvrige hverv (tidligere) Nykredit Leasing A/S (formand) Aktieselskabet Skelagervej 15 (formand) Nærpension Forsikringsformidling (medlem) Egnsinvest Tyske Ejendomme A/S (næstformand) Letpension Forsikringsformidling A/S (medlem) BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (næstformand) BI Holding A/S (næstformand) SNB II Komplementar ApS (medlem)





Vedhæftet fil