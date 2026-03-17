Mongolian Mining Corporation公佈2025年全年業績

香港, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 蒙古國最大的洗選焦煤產品生產商及出口商Mongolian Mining Corporation（「MMC」或「本公司」及連同其附屬公司統稱「本集團」; 股份代號：975）今天公佈其截至2025年12月31日止年度（「2025財年」或「回顧年內」）的全年業績。

於2025財年，本集團總收益為823.4百萬美元（2024財年：1,039.9 百萬美元），其中焦（冶金）煤業務產生的收益為792.1百萬美元（2024財年：1,039.9 百萬美元），黃金及金屬業務產生的收益為31.3百萬美元（2024財年：無）。

本集團於2025財年的煤炭產品總銷量達10.1百萬噸，其中包括4.9百萬噸洗選硬焦煤、0.5百萬噸洗選半軟焦煤及2.9百萬噸中灰半硬焦煤。於2025財年，本集團根據各種交貨條款出售的所有洗選煤炭產品的平均售價（「平均售價」）為每噸82.2美元。

2025年，本集團向蒙古國銀行及其指定商業銀行出售黃金7,434盎司及白銀2,634盎司，總收入為31.3百萬美元。加權平均售價為黃金每盎司4,187美元，白銀每盎司54美元。

本集團於年內錄得毛利潤約144.0百萬美元（2024財年：411.7百萬美元）。於2025財年本公司權益持有人應佔利潤為6.1百萬美元（2024財年：242.0百萬美元）。收益下降主要乃由於洗選焦煤產品平均售價降低所致。

MMC行政總裁Battsengel Gotov博士表示：「本集團始終堅定推進核心發展戰略，鞏固本集團作為蒙古國最大國際上市民營礦業企業的行業地位。儘管煤炭市場近期面臨波動，但回顧年內下半年市場情緒的回暖令我們倍感振奮。旗下 Bayan Khundii 金礦黃金產能的投產，這標誌著本集團發展的重要里程碑，不僅强化了我們對行業發展向好的信心，更為集團收入開拓了多元化的全新渠道。展望未來，本集團將持續執行審慎的財務政策，維持穩健的資產負債表；同時積極推進業務版圖拓展，並在蒙古國境內積極尋覓戰略性投資機遇。」

有關 Mongolian Mining Corporation（股份代號: 975）

Mongolian Mining Corporation（「MMC」或「本公司」及，或連同其附屬公司統稱「本集團」，聯交所：975；OTCQX：MOGLF）是蒙古國最大的國際上市私營礦業公司，業務集中並位於蒙古國。本集團已整合多元化的業務組合，在蒙古南部及西部地區開發及經營焦煤（冶金）、黃金、銅及其他有色金屬的採礦資產。本集團是蒙古國最大的洗選焦煤生產商及出口商。它擁有及經營Ukhaa Khudag及Baruun Naran露天焦煤礦，兩者均位於蒙古國Umnugobi盟（南戈壁省）。

MMC 持有 Erdene Mongol LLC的 50% 股權，該公司持有兩張採礦許可證，包括 Bayan Khundii及一張位於蒙古國 Bayankhongor盟（省）的勘探許可證。MMC亦持有Universal Copper LLC 50%的股權，該公司位於蒙古國Bayankhongor盟（省）持有三張開採許可證。

MMC於2010年10月在香港聯合交易所有限公司上市。如欲了解更多本集團詳情，請瀏覽MMC網站：www.mmc.mn.