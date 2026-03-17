Un autre mois au ralenti pour le marché de l’habitation canadien en février 2026

OTTAWA, Ontario, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En février 2026, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont baissé de 1,3 % d’un mois à l’autre.

« Le mois de février se caractérise par une activité toujours aussi modérée qu’en janvier, même si certains signes laissaient entrevoir une légère reprise vers la fin du mois, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal à l’ACI. En fin de compte, on s’attend toujours à ce que l’année 2026 soit marquée par la demande refoulée des premiers acheteurs, qui verront enfin une occasion d’entrer sur le marché. Ils ont dû attendre longtemps avant que les taux hypothécaires atteignent leur niveau le plus bas, mais certains continueront sans doute de patienter, en espérant un creux des prix dans certains marchés de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. »

Faits saillants de février

Les ventes résidentielles au pays ont baissé de 1,3 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 8,1 % par rapport à février 2025.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 3,9 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a baissé de 0,6 % d’un mois à l’autre, et de 4,8 % d’une année à l’autre.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a peu changé (-0,2 %) d’une année à l’autre en février 2026.



Les nouvelles inscriptions ont reculé de 3,9 % d’un mois à l’autre en février 2026, annulant ainsi la hausse enregistrée en janvier.

Puisque la baisse des nouvelles inscriptions a été plus marquée que la baisse des ventes, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s’est légèrement resserré pour s’établir à 47,6 % en février, comparativement à 46,4 % en janvier. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,8 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« L’activité sur le marché de l’habitation est restée faible en février, en particulier dans la région de l’Ontario, entre Windsor et Toronto, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Cela dit, la saison ne bat vraiment son plein qu’à partir du mois d’avril environ, et vous avez donc encore le temps de vous préparer à acheter ou à vendre cette année. La première étape consiste à prendre contact avec un courtier ou agent immobilier local. »

À la fin de février 2026, 151 850 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 3,7 % par rapport à la même période l’année dernière, mais une baisse de 12,3 % par rapport à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

On comptait 5 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de février 2026, comme c’était le cas le mois précédent, ce qui correspond largement à la moyenne à long terme pour cette mesure. Cependant, la moyenne nationale masque de grandes différences régionales, aucune province n’atteignant actuellement ce niveau et seule une poignée de marchés locaux s’en approchant. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

En février, l’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) global et composé a enregistré une baisse de 0,6 % d’un mois à l’autre, ce qui n’est pas un léger recul, mais plus léger qu’en janvier.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 4,8 % par rapport à février 2025.

À l’échelle régionale, les prix demeurent en baisse d’une année à l’autre en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, ce qui compense les hausses enregistrées dans d’autres provinces.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en février 2026 s’est établi à 663 828 $, soit légèrement inchangé (-0,2 %) comparativement au même mois l’an dernier.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le jeudi 16 avril 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc908195-0e6d-47a4-97f1-0928f6ec2f52