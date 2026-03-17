Ontex publiceert jaarverslag 2025: 'Een solide basis bouwen voor morgen’

Aalst, België, 17 maart 2026 – Ontex Group NV, een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, publiceert vandaag zijn jaarverslag 2025.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de financiële, milieu-, sociale en bestuursgegevens van Ontex voor het jaar 2025, evenals informatie over het leiderschap en de strategie van het bedrijf.

Laurent Nielly, CEO van Ontex: "2025 was een uitdagend jaar voor Ontex en onze resultaten voldeden niet aan onze oorspronkelijke verwachtingen. Tegelijk was het een jaar van gerichte uitvoering, waarin we beslissende stappen hebben gezet om onze fundamenten te versterken en het bedrijf voor te bereiden op duurzame waardecreatie. We hebben onze heroriëntatie op Europa en Noord-Amerika afgerond, de efficiëntie verder verbeterd en de diepgang, relevantie en snelheid van innovatie in al onze categorieën versterkt.

Hoewel moeilijke marktomstandigheden de resultaten beïnvloedden, boekten we duidelijke vooruitgang op het vlak van innovatie, duurzaamheid, governance en financiële discipline. Samen met de inzet van onze teams biedt dit een stevigere basis om vooruit te gaan, met een duidelijke focus op het realiseren van de intrinsieke waarde van Ontex.”

Het jaarverslag 2025, getiteld 'Een solide basis bouwen voor morgen’ is beschikbaar in het Engels en Nederlands op ontex.com.

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 333 730 investor.relations@ontexglobal.com Media Catherine Weyne +32 53 333 622 corporate.communications@ontexglobal.com





Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.000 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 12 landen, en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België en staat genoteerd op Euronext Brussel. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.





ONTEX Group NV

