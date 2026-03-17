Harju Elekter tütarettevõtjate ühinemine on lõpule viidud

AS Harju Elekter Group avaldas 02.10.2025 börsiteate, milles teavitas kontserni Eesti tütarettevõtjate- AS Harju Elekter ja Energo Veritas OÜ- ühinemisprotsessi alustamisest. Ühinemisotsused võeti vastu 01.12.2025 ning ühinemine kanti äriregistrisse 16.03.2026.

Ühinemise tulemusena on Energo Veritas OÜ õigusjärglaseks AS Harju Elekter ning Energo Veritas OÜ kustutati äriregistrist. Ühinemise kandmisega äriregistrisse läksid AS-ile Harju Elekter üle kõik Energo Veritas OÜ varad, õigused ja kohustused. Ühinemise bilansipäev oli 1. jaanuar 2026.

Kuna tegemist on grupisisese ühinemisega, ei muutu selle tulemusel Harju Elektri konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400