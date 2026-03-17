Framboð til stjórnar Brims hf. á aðalfundi félagsins 19. mars 2025

Eftirtaldir einstaklingar bjóða sig fram í kjöri til stjórnar Brims hf. á aðalfundi félagsins 19. mars 2025

Anna G. Sverrisdóttir

Guðmundur Marteinsson

Hjálmar Þór Kristjánsson

Kristján Þ. Davíðsson

Kristrún Heimisdóttir

Þar sem frambjóðendur eru jafnmargir og þeir stjórnarmenn sem á að kjósa á fundinum og samsetning stjórnar fullnægir ákvæðum laga og samþykkta félagsins um kynjahlutföll er sjálfkjörið í stjórnarsætin fimm.

Nánari upplýsingar um frambjóðendur liggja frammi á skrifstofu félagsins, í meðfylgjandi viðhengi og á heimasíðu félagsins www.brim.is/is/fjarfestar/adalfundur

