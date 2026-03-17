ZapCharge acelera su expansión en América Latina y proyecta instalar más de 300.000 cargadores para vehículos

XI'AN, China, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que la adopción de vehículos eléctricos continúa creciendo a nivel global, la demanda de infraestructura de carga eficiente y confiable se acelera en todos los mercados. ZapCharge, la marca internacional de Shaanxi Fast Charger New Energy Co., Ltd., anunció que impulsará su expansión global con un enfoque estratégico en América Latina, una de las regiones con mayor potencial de crecimiento en movilidad eléctrica.





Fábrica y equipo de I+D de ZapCharge

Con sede en Xi’an, China, Shaanxi Fast Charger New Energy Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología especializada en la investigación, fabricación y operación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Apoyándose en la sólida cadena industrial de energías renovables de China y en sus capacidades de desarrollo tecnológico propio, la compañía ofrece soluciones de carga inteligentes, eficientes y seguras para el mercado global.

Tras consolidar su presencia en Europa y adquirir amplia experiencia en certificaciones internacionales y operación de mercado, ZapCharge ha adoptado una estrategia de “experiencia global + adaptación local”, permitiendo que sus productos se ajusten a diferentes condiciones de red eléctrica y entornos climáticos.





Líneas de producción y equipos de fabricación de ZapCharge

América Latina ha sido identificada como el principal motor de crecimiento en la próxima fase de expansión de la compañía. ZapCharge ya ha ingresado a varios países de la región y ha comenzado a establecer una red local de ventas y servicios, generando una base sólida para su desarrollo a largo plazo.

Según el plan estratégico de la empresa, para 2026 ZapCharge prevé establecer más de 100 sucursales en mercados clave como México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina, además de desplegar al menos 10.000 estaciones de carga. Para 2027, la compañía planea alcanzar las 50.000 unidades instaladas, y para 2030 superar las 300.000 estaciones en toda América Latina, contribuyendo a la creación de una red de carga inteligente, interconectada y accesible tanto en áreas urbanas como rurales.

En el ámbito tecnológico, ZapCharge cuenta con sistemas avanzados de distribución inteligente de energía, plataformas de monitoreo remoto y soluciones integrales de operación y mantenimiento. La empresa también ofrece soporte técnico 24/7 y servicios de gestión durante todo el ciclo de vida del producto, garantizando un funcionamiento estable, seguro y eficiente.





Algunos productos de carga para vehículos eléctricos de ZapCharge

De cara al futuro, ZapCharge continuará colaborando con gobiernos locales, empresas energéticas y socios estratégicos para impulsar el desarrollo de infraestructura de carga en la región, apoyando la transición hacia una movilidad sostenible y contribuyendo a los objetivos globales de reducción de emisiones.

Empresa: Shaanxi Fast Charger New Energy Co., Ltd.

Correo electrónico: support@zapcharge.io

Sitio web: https://www.zapcharge.mx

Ciudad: Xi'an

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