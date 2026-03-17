Íþaka fasteignir ehf.: Ársreikningur árið 2025

Stjórn Íþöku fasteigna ehf. staðfesti á fundi sínum í dag, þriðjudaginn 17. mars 2026, ársreikning félagsins fyrir árið 2025. Ársreikningur félagsins hefur nú verið birtur.
Helstu atriði ársreiknings:
- Heildarafkoma félagsins á árinu 2025 var 1.839 m.kr., þar eru stórir þættir rekstrartekjur félagsins sem voru 3.628 m.kr. á tímabilinu og matsbreyting fjárfestingareigna að fjárhæð 1.686 m.kr.
- Heildar eignir félagsins námu 50.167 m.kr. m.v. 31. desember 2025, þar af voru fjárfestingareignir 47.435 m.kr. og handbært fé 167 m.kr. Vaxtaberandi skuldir námu 28.286 m.kr. og eigið fé félagsins var 16.133 m.kr.
- Eiginfjárhlutfall félagsins í lok ársins er 32,2%.
Ársreikningur félagsins er meðfylgjandi og er hann einnig að finna á heimasíðu félagsins, www.ithaka.is/fjarmala-og-markadsupplysingar.
Félagið er með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands, í flokkunum ITHAKA 070627, ITHAKA 291128, ITHAKA 051233 og ITHAKA 300834, og fylgir þeim reglum sem gilda um félög með skráða fjármálagerninga á skipulegum markað.
Á árinu voru skuldabréfaflokkar ITHAKA 051233 og ITHAKA 300834 stækkaðir og skuldabréf í flokkunum tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. .
ÍÞAKA rekur og leigir út atvinnuhúsnæði, byggir upp lóðir og þróar lausnir til að mæta húsnæðisþörf fyrirtækja.
ÍÞAKA stefnir að því að vera styrk stoð í íslensku samfélagi með heilnæmt og sveigjanlegt húsnæði sem uppfyllir þarfir atvinnulífsins á hverjum tíma.
Nánari upplýsingar veitir Pétur Freyr Pétursson, framkvæmdastjóri, í síma 8224477 eða í tölvupósti á peturfreyr@ithaka.is.
