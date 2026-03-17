Communiqué de presse

17 mars 2026

NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE HSBC CONTINENTAL EUROPE

Cécile Ratcliffe est nommée Directrice Générale de HSBC Continental Europe, à compter du 1er juin 2026, sous réserve de l’accord des autorités de supervision.

Elle succédera à Christopher Davies, Directeur Général par intérim de HSBC Continental Europe depuis le 1er janvier 2026.

Christopher Davies et Joseph Swithenbank resteront Directeurs Généraux Délégués de HSBC Continental Europe.

Sous la direction de Cécile Ratcliffe, HSBC Continental Europe continuera d’être un marché de croissance clé pour HSBC, avec l’ambition de devenir un acteur majeur de financement et la première banque internationale pour les clients entreprises et institutionnels, en connectant l’Europe au reste du monde.

Michael Roberts, Directeur Général de HSBC Bank plc et Directeur général de Corporate and Institutional Banking, a déclaré : « Je suis ravi que Cécile rejoigne HSBC pour diriger la banque en Europe continentale et l’accompagner dans la réalisation de son ambition. Je tiens à remercier Chris pour son leadership remarquable en tant que Directeur Général durant la période d’intérim. »

Cécile Ratcliffe a ajouté : « Je suis honorée de rejoindre HSBC pour diriger l’équipe en Europe continentale alors que la banque continue de mettre en relation les clients européens aux opportunités offertes par le réseau international de HSBC, et les clients d’autres régions du monde aux opportunités en Europe ».

Biographie

Cécile Ratcliffe a rejoint Citigroup en 1993 et a occupé plus récemment les fonctions de Chief Country Officer et Head of Banking pour la France (2021-2026), Head of Markets pour la France, la Belgique et le Luxembourg (2017–2021), ainsi que Chief Country Officer pour la Belgique (2015–2017).

Elle est diplômée en économie, finance et management de Sciences Po Paris, de Paris I Sorbonne (D.E.A. en finance de marché et stratégie bancaire internationale) et de l’Université Paris IX Dauphine.

Contacts presse

Stéphanie Préaut stephanie.preaut@hsbc.fr +33 (0) 6 75 31 16 58 Raphaële-Marie Hirsch raphaele.marie.hirsch@hsbc.fr +33 (0) 7 64 57 35 55

Note aux éditeurs

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège situé à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 56 pays et territoires. Avec 3 233 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2025, HSBC est l’une des plus grandes organisations mondiales de services bancaires et financiers.

HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée, d’assurance et de gestion d’actifs en Europe continentale, y compris les activités de dix succursales européennes (en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque et en Suède) et de deux filiales bancaires au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe HSBC pour leurs besoins en Europe continentale.

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