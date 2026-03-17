Bæjarráð samþykkir niðurstöðu úr skuldabréfaútboði Garðabæjar

Garðabær hefur lokið útboði í skuldabréfaflokknum GARD 11 1.
Heildartilboð í GARD 11 1 voru samtals 2.273,5 m.kr. að nafnverði. Ákveðið var að taka tilboðum, samtals að nafnverði 1.043,5 m.kr. á ávöxtunarkröfunni 3,78%. Útistandandi fyrir útboð voru 5.190 m.kr. Heildarstærð flokksins verður nú 6.233,5 m.kr. að nafnverði.
Áætlaður uppgjörsdagur er 25. mars 2026.
Bæjarráð hefur staðfest niðurstöðu útboðsins og vísað til samþykktar bæjarstjórnar.
Markaðsviðskipti Arion banka höfðu umsjón með útboðinu.