Ilkka Oyj Pörssitiedote 17.3.2026, klo 12.40



ILKKA OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS



Ilkka Oyj on luovuttanut tänään yhtiön hallituksen päätöksellä 6 144 yhtiön hallussa ollutta omaa II-sarjan osaketta vastikkeetta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2023–2025 osallistuneille työntekijöille osakkeiden maksamiseksi ohjelman ehtojen mukaisesti. Osakkeet luovutetaan palkkiona ohjelmasta. Kannustinjärjestelyistä on tiedotettu 23.2.2023 annetulla pörssitiedotteella.



Omien osakkeiden luovutus suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 antamaan valtuutukseen.



Luovutuksen jälkeen Ilkka Oyj:n hallussa on 120 927 omaa II-sarjan osaketta.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.