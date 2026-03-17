Muudatus kontserni tütarettevõtte juhatuses

Nordecon ASi 100%‑lise tütarettevõtte Tariston ASi nõukogu otsustas 16.03.2026 toimunud koosolekul kutsuda Argo Kotsari alates 21.03.2026 tagasi ettevõtte juhatuse liikme kohalt.

Tariston ASi juhatus jätkab üheliikmelisena, juhatuse liikmeks on Kaspar Kaldjärv.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2025. aasta konsolideeritud müügitulu oli 208 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 430 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

