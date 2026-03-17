Avis aux médias : MADD Canada lance les prix de la police du Nouveau-Brunswick à Fredericton

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister à la cérémonie inaugurale de remise des prix de la police du Nouveau-Brunswick de MADD Canada, qui se tiendra à la Résidence du gouverneur à Fredericton. Ces prix rendent hommage aux policiers du Nouveau-Brunswick qui ont fait preuve d’un engagement exceptionnel pour retirer de la route les conducteurs aux capacités affaiblies et assurer la sécurité des routes, des voies navigables et des sentiers de la province.

Les médias sont invités à assister au lancement de la cérémonie de remise des prix. Des entrevues avec les invités et les récipiendaires seront disponibles sur demande.

Date et heure : Vendredi 20 mars 2026 à 11 h Lieu : Résidence du gouverneur, chemin 51 Woodstock, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 9L8 Invités : Lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’honorable Louise Imbeault, O.C., O.N.B.

Commissaire adjoint, commandant de la GRC, Matco Sirotic

Président de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick, chef Robert Bruce

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, sous-ministre Mike Comeau

Chef de la direction de MADD Canada, Steve Sullivan

Responsable régionale de l’Atlantique, de MADD Canada, Shayla Morag Steeves

Responsable des services aux victimes de MADD Canada, région de l’Atlantique, Meg Wetmore

Le programme de prix de la police du Nouveau-Brunswick de MADD Canada est réalisé grâce à un partenariat entre MADD Canada, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick et l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick. Ensemble, nous réaffirmons la responsabilité collective de contrer la conduite avec capacités affaiblies et de renforcer la sécurité routière, et ce, dans toute la province.

Cette année, nous rendons hommage à 65 policiers pour leurs efforts notables visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2025.



Occasions de prendre des photos : photos des récipiendaires des prix.

Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence à l’événement, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca