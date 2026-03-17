Ny metode hjælper virksomheder med at vælge mere bæredygtigt arbejdstøj

Fristads lancerer en femtrinsmetode, der hjælper indkøbere med at navigere i certificeringer, dokumentation og miljødata, når de vælger arbejdstøj.

Tekstilindustrien anslås at stå for 6–8 procent1 af de globale CO₂-udledninger, og for mange virksomheder er arbejdstøj en tilbagevendende – men ofte overset – bidragyder til Scope 3-udledninger.

For at gøre beslutningsprocessen enklere lancerer Fristads nu en femtrinsmetode, der hjælper virksomheder med at træffe mere gennemsigtige og databaserede indkøbsbeslutninger.

Metoden bruges allerede i samarbejde med flere industrivirksomheder, herunder Scania, som arbejder systematisk med at reducere miljøpåvirkningen fra deres arbejdstøj.

“Det er langt sværere at vælge mere bæredygtigt arbejdstøj, end det burde være,” siger Torbjörn Eriksson, salgsdirektør hos Fristads.

“Der findes en jungle af begreber og certificeringer, og alt for ofte træffes beslutninger på mavefornemmelse i stedet for på solid data. Vores femtrinsmetode giver virksomheder et praktisk værktøj til at omsætte bæredygtighedsambitioner til velunderbyggede beslutninger.”

Fem skridt mod mere bæredygtige indkøb

Fristads’ metode fokuserer på fem centrale områder:

1. Mål påvirkningen med EPD’er

En Environmental Product Declaration (EPD) gør det muligt at sammenligne produkter på baggrund af fakta frem for antagelser. EPD’er giver tredjepartsverificeret data om blandt andet CO₂-udledning og vandpåvirkning gennem hele produktets livscyklus.

2. Forlæng produkters levetid

Det mest bæredygtige produkt er ofte det, man kan bruge lidt længere. Maksimér værdien af produkter i brug gennem reparation, genbrug og genanvendelse.

3. Vælg PFAS-fri løsninger

Metoden hjælper indkøbere med at stille de rigtige spørgsmål om PFAS, dokumentation og alternative løsninger – uden at gå på kompromis med beskyttelse eller performance.

4. Vælg produkter, der kan tåle vask

Antallet af godkendte industrivaske er et konkret mål for holdbarhed, miljøpåvirkning pr. brug og samlede omkostninger over tid.

5. Efterspørg certificeringer

Sørg for, at hele produktet er testet for skadelige stoffer og certificeret efter OEKO-TEX®. Se også efter certificeringen Made in Green by OEKO-TEX®, der dokumenterer ansvarlig produktion og transparens i værdikæden.

Et praktisk værktøj for beslutningstagere

Fristads anvender allerede metoden sammen med flere større industrikunder og gør den nu tilgængelig for flere organisationer.

Målet er at hæve standarden for, hvordan arbejdstøj indkøbes, anvendes og følges op.

“Bæredygtighed er i dag en central del af dagsordenen hos næsten alle vores kunder,” siger Torbjörn Eriksson.

“Med femtrinsmetoden får de den struktur og dokumentation, der skal til for at løfte arbejdet med mere bæredygtigt arbejdstøj til næste niveau – både i Sverige og i resten af Europa.”

Kort om Fristads Kansas

Fristads Kansas A/S distribuerer arbejdstøjsbrandet Fristads og herunder kollektionen Kansas i Danmark. Formelt er selskabet ejet af svenske Fristads AB og del af den internationale koncern, Hultafors Group. Hultafors Group er en af Europas største aktører indenfor arbejdstøj, fodtøj, hovedbeskyttelse, håndværktøj, værktøjsbælter og stiger til professionelle. Fristads Kansas har til huse i Odense og sælger sine produkter via webshop og forhandlernetværk.

Læs mere om os her: www.fristads.com

1 Imran, Shahid et al. Assessing the potential of GHG emissions for the textile sector: A baseline study Heliyon, Volume 9, Issue 11, e22404

Vedhæftede filer