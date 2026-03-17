Fristadsin viiden askeleen malli auttaa yrityksiä valitsemaan vastuullisemmat työvaatteet

Markkinoilla on runsaasti erilaisia vaatemerkkejä, sertifikaatteja ja ilmastoväitteitä, mikä tekee vastuullisten työvaatteiden valinnasta yrityksille haastavaa. Fristads lanseeraa nyt viiden askeleen mallin, joka auttaa yrityksiä tekemään varmoja, läpinäkyviä ja dataan perustuvia päätöksiä sekä vähentämään työvaatehankintojen ympäristövaikutuksia.

“Vastuullisten työvaatteiden valitseminen on huomattavasti vaikeampaa kuin sen pitäisi olla”, sanoo Torbjörn Eriksson, Fristadsin myyntijohtaja. “Termien ja sertifikaattien viidakossa navigointi on haastavaa, ja liian usein päätökset perustuvat mututuntumaan oikean tiedon sijaan. Viiden askeleen mallimme on käytännön työkalu, joka helpottaa yrityksiä muuttamaan vastuullisuustavoitteet perustelluiksi päätöksiksi.”

Viisi askelta kohti vastuullisempia hankintoja

Tekstiiliteollisuuden arvioidaan aiheuttavan 6–8 prosenttia* maailman hiilidioksidipäästöistä. Monille yrityksille työvaatteet ovat toistuva mutta usein aliarvioitu osa Scope 3 -päästöjä, joissa oikeilla valinnoilla voidaan tehdä todellinen ero. Samalla yrityksiltä puuttuu usein selkeä viitekehys vaihtoehtojen vertailuun, vaatteiden käyttöiän ja ympäristövaikutusten tasapainottamiseen sekä teknisen tuotetiedon muuttamiseen päätöksenteon tueksi.

Fristadsin viiden askeleen malli vastaa näihin haasteisiin keskittymällä viiteen keskeiseen osa-alueeseen:

1. Mittaa vaikutukset EPD-ympäristöselosteilla

Sitä, mitä ei mitata, ei voida johtaa. Ympäristöselosteet (EPD) mahdollistavat vaatteiden vertailun faktojen eikä oletusten perusteella. EPD tarjoaa kolmannen osapuolen varmentamaa tietoa esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä ja vedenkulutuksesta koko tuotteen elinkaaren ajalta.

2. Pidennä vaatteen käyttöikää

Usein vastuullisin vaate on se, jota voidaan käyttää hieman pidempään. Maksimoi jo käytössä olevien vaatteiden arvo hyödyntämällä vastuullisia palveluita, kuten korjausta, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, sekä seuraamalla ja raportoimalla niiden vaikutuksia.

3. Valitse PFAS-vapaat ratkaisut

Poista haitalliset PFAS-yhdisteet eli niin kutsutut ikuisuuskemikaalit työvaatevalinnoista. Autamme ostajia esittämään oikeat kysymykset PFAS-yhdisteistä, niiden dokumentaatiosta ja korvaavista ratkaisuista ilman, että suojauksesta tai suorituskyvystä tarvitsee tinkiä.

4. Valitse pesua kestävät vaatteet

Hyväksyttyjen teollisten pesukertojen määrä on konkreettinen mittari vaatteen kestävyydestä, käyttökohtaisten ympäristövaikutusten tasosta ja ajan mittaan muodostuvista kokonaiskustannuksista. Kun teollisen pesun kesto huomioidaan hankinnoissa, päätökset ovat paremmin perusteltuja.

5. Vaadi sertifikaatteja

Varmista, että koko vaate on testattu haitallisten aineiden varalta ja sertifioitu ÖKO-TEX®-standardin mukaisesti. Etsi myös ÖKO-TEX®:n Made in Green -sertifikaattia, joka takaa, että vaate on valmistettu eettisesti, vastuullisemmissa olosuhteissa ja läpinäkyvästi koko arvoketjun osalta.

Käytännön työkalu päätöksentekijöille

Fristads on yksi Euroopan johtavista työvaatevalmistajista ja käyttää jo viiden askeleen mallia yhdessä useiden suurten teollisuusasiakkaiden kanssa. Nyt yritys tuo menetelmän laajemmin yritysten käyttöön tavoitteenaan nostaa vastuullisten työvaatteiden hankinnan, käytön ja seurannan tasoa.

“Vastuullisuus on lähes kaikkien asiakkaidemme asialistalla itsestäänselvyys”, sanoo Torbjörn Eriksson. “Viiden askeleen menetelmämme antaa heille tarvittavan datan, rakenteen ja selkeyden, joiden avulla vastuullisten työvaatteiden parissa tehtävää työtä voidaan viedä seuraavalle tasolle niin Ruotsissa kuin muuallakin Euroopassa.”

Fristads Finland

Fristads on valmistanut työvaatteita jo 100 vuoden ajan. Valmistamme innovatiivisia, kestäviä ja laadukkaita työvaatteita ja keskitymme työntekijän suorituskyvyn parantamiseen ja työskentelymukavuuteen.

Meille vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ympäristöystävällisyys ovat teemoja, joiden parissa työskentelemme päivittäin. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, jotta pystyisimme paremmin vastaamaan työntekijöiden tarpeisiin sekä tekemään työpäivistä entistäkin parempia. Teemme kaikkemme joka päivä, jotta käyttäjämme voivat tähdätä parhaimpaansa. Yhdessä olemme parempia.

*1 Imran, Shahid et al. Assessing the potential of GHG emissions for the textile sector: A baseline study Heliyon, Volume 9, Issue 11, e22404

