Il metodo in cinque fasi che aiuta le aziende a scegliere l’abbigliamento da lavoro sostenibile

In un mercato affollato di etichette, certificazioni e promesse sul clima, scegliere l’abbigliamento da lavoro sostenibile non è affatto semplice per un’azienda. Per renderti questa scelta più facile, Fristads ora lancia un metodo in cinque fasi che aiuta la tua organizzazione a prendere decisioni sicure, trasparenti e basate sui dati – riducendo allo stesso tempo il tuo impatto ambientale.

«Scegliere l’abbigliamento da lavoro sostenibile oggi è molto più difficile di quanto dovrebbe "Essere sostenibili è una sfida", afferma Torbjörn Eriksson, Direttore Vendite Fristads. "Bisogna districarsi in una giungla di termini e certificazioni e, troppo spesso, le decisioni si basano più sull'istinto che su dati concreti. Il nostro modello in cinque fasi è uno strumento pratico che aiuta la vostra azienda a trasformare più facilmente gli obiettivi di sostenibilità in decisioni fondate".

Cinque passi verso acquisti più sostenibili

Si stima che l’industria tessile sia responsabile del 6–8% delle emissioni globali di CO₂ e che, per molte aziende, l’abbigliamento da lavoro rappresenti una voce ricorrente ma spesso sottovalutata delle emissioni dello Scope 3 – proprio lì, dove le giuste decisioni possono davvero fare la differenza. Allo stesso tempo, a molte organizzazioni manca un quadro chiaro per confrontare le diverse alternative, bilanciare la durata d’uso dei capi con il loro impatto ambientale e trasformare le informazioni tecniche di prodotto in un supporto concreto e affidabile per le decisioni di acquisto.

Il metodo in cinque fasi Fristads affronta queste sfide concentrandosi su cinque aree chiave:

1. Misura il tuo impatto con le EPD

Non puoi gestire ciò che non misuri. Una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ti permette di confrontare i capi sulla base di fatti e non di supposizioni. Le EPD ti forniscono dati verificati da terze parti, ad esempio sulle emissioni di CO₂ e sul consumo d’acqua, lungo l’intero ciclo di vita di ogni singolo capo.

2. Prolunga la durata dei capi

Il capo più sostenibile è spesso quello che puoi usare un po’ più a lungo. Massimizza il valore dei capi che hai già in circolazione attraverso servizi sostenibili come la riparazione, il riutilizzo e il riciclo, supportati da un monitoraggio chiaro e da report trasparenti.

3. Scegli soluzioni senza PFAS

Elimina le pericolose “sostanze chimiche eterne” dall’abbigliamento da lavoro. Il metodo ti aiuta a porre le domande giuste sui PFAS, documentazione e soluzioni alternative – senza dover scendere a compromessi in termini di protezione o prestazioni.

4. Scegli capi che resistono ai lavaggi

Il numero di lavaggi industriali approvati è un indicatore concreto della resistenza di un capo, del suo impatto ambientale per singolo utilizzo e del costo totale nel tempo. Se includi le prestazioni nei lavaggi industriali nei tuoi processi di acquisto, tu e la tua azienda potete prendere decisioni molto più ponderate.

5. Chiedi le certificazioni giuste

Assicurati che l’intero capo sia stato testato per le sostanze nocive e certificato secondo OEKO-TEX®. Cerca anche la certificazione Made in Green by OEKO-TEX®, garanzia che il capo sia prodotto in condizioni etiche e sostenibili, con piena trasparenza lungo l’intera catena del valore.

Uno strumento pratico per chi prende le decisioni

Fristads è uno dei principali produttori di abbigliamento da lavoro in Europa e utilizza già il metodo in cinque fasi insieme a diversi grandi clienti industriali. Ora l’azienda rende questo metodo disponibile a un numero ancora maggiore di organizzazioni, con l’obiettivo di alzare gli standard su come l’abbigliamento da lavoro sostenibile viene acquistato, utilizzato e monitorato nel tempo.

«La sostenibilità è ormai una voce ricorrente nell’agenda quasi di tutti i nostri clienti», afferma Torbjörn Eriksson. «Il nostro metodo in cinque fasi offre loro: dati, struttura e chiarezza – tutto ciò di cui hanno bisogno per portare il lavoro sull’abbigliamento da lavoro sostenibile a un livello superiore, in Svezia come nel resto d’Europa.»

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