De vijfstappenmethode die bedrijven helpt duurzame werkkleding te kiezen

In een markt die overspoeld wordt door labels, certificeringen en klimaatclaims, is het voor bedrijven geen eenvoudige opgave om duurzame werkkleding te kiezen. Om dit eenvoudiger te maken, introduceert Fristads nu een vijfstappenmethode die organisaties helpt om weloverwogen, transparante en datagedreven beslissingen te nemen – én tegelijkertijd hun milieu-impact te verkleinen.

“Duurzame werkkleding kiezen is veel ingewikkelder dan het zou moeten zijn,” zegt Hugo Vedder, Productspecialist bij Fristads. “Er is een ware jungle aan termen en certificeringen om in te navigeren, en maar al te vaak worden beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoel in plaats van solide data. Onze vijfstappenmethode is een praktisch hulpmiddel dat het voor bedrijven eenvoudiger maakt om duurzaamheidsambities om te zetten in goed onderbouwde keuzes.”

Vijf stappen naar duurzamere inkoop

De textielindustrie is naar schatting goed voor 6–8 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot, en voor veel bedrijven is werkkleding een terugkerende, maar vaak onderschatte, bijdrage aan Scope 3-emissies, waar de juiste keuzes echt een verschil kunnen maken. Tegelijkertijd ontbreekt het organisaties vaak aan een helder kader om alternatieven te vergelijken, de levensduur van kledingstukken af te wegen tegen hun milieu-impact en technische productinformatie te vertalen naar bruikbare beslissingsondersteuning.

De vijfstappenmethode van Fristads speelt in op deze uitdagingen door te focussen op vijf kerndomeinen:

Meet de impact met EPD’s

Je kunt niet sturen op wat je niet meet. Een Environmental Product Declaration (EPD) maakt het mogelijk om kledingstukken op basis van feiten in plaats van aannames te vergelijken. EPD’s geven door derden geverifieerde data over bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en waterverbruik over de volledige levenscyclus van elk kledingstuk. Verleng de levensduur van kleding

Het meest duurzame kledingstuk is vaak het kledingstuk dat je net wat langer kunt gebruiken. Maximaliseer de waarde van kleding die al in omloop is via duurzame diensten zoals reparatie, hergebruik en recycling, ondersteund door heldere opvolging en rapportage. Kies voor PFAS-vrije oplossingen

Elimineer schadelijke ‘forever chemicals’ uit werkkleding. De methode helpt inkopers de juiste vragen te stellen over PFAS, documentatie en vervangende oplossingen – zonder in te leveren op bescherming of prestaties. Kies kleding die wasbeurten doorstaat

Het aantal goedgekeurde industriële wasbeurten is een concrete maatstaf voor de duurzaamheid van een kledingstuk, de milieu-impact per gebruik en de totale kosten over tijd. Door prestaties bij industriële was mee te nemen in het inkoopproces, kunnen bedrijven beter onderbouwde beslissingen nemen. Vraag om certificeringen

Zorg ervoor dat het volledige kledingstuk is getest op schadelijke stoffen en gecertificeerd is volgens OEKO-TEX®. Let ook op de certificering Made in Green by OEKO-TEX®, die garandeert dat het kledingstuk onder ethische en duurzame omstandigheden is geproduceerd, met volledige transparantie in de hele waardeketen.





Een praktisch hulpmiddel voor besluitvormers

Fristads is een toonaangevende fabrikant van werkkleding in Europa en past de vijfstappenmethode nu al samen met verschillende grote industriële klanten toe. Nu stelt het bedrijf de methode beschikbaar aan meer organisaties, met de ambitie de norm te verhogen voor hoe duurzame werkkleding wordt ingekocht, gebruikt en opgevolgd.

“Duurzaamheid staat bij vrijwel al onze klanten vanzelfsprekend op de agenda,” zegt Hugo Vedder. “Met onze vijfstappenmethode krijgen zij de data, structuur en duidelijkheid die nodig zijn om hun werk met duurzame werkkleding naar een hoger niveau te tillen – in Nederland én in de rest van Europa.”

Fristads

