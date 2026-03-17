Femtrinnsmetoden som hjelper bedrifter med å velge bærekraftige arbeidsklær

I et marked fylt med merker, sertifiseringer og klimapåstander er det ikke lett for bedrifter å velge bærekraftige arbeidsklær. For å gjøre det enklere lanserer Fristads nå en femtrinnsmetode som hjelper bedrifter med å ta trygge, transparente og datadrevne beslutninger, samtidig som de reduserer miljøpåvirkningen.

– Å velge bærekraftige arbeidsklær er betydelig vanskeligere enn det burde være, sier Torbjørn Eriksson, Salgsdirektør i Fristads. Det finnes en jungel av begreper og sertifiseringer, og altfor ofte tas beslutninger basert på magefølelse fremfor solid data. Vår femtrinnsmetode er et konkret verktøy som gjør det enklere for bedrifter å omsette sine bærekraftsambisjoner til velbegrunnede beslutning.



Fem steg mot bærekraftig innkjøp

Tekstilindustrien står for anslagsvis 6–8 prosent1 av de globale karbondioksidutslippene. For mange bedrifter er arbeidsklær en tilbakevendende, men ofte undervurdert del av Scope 3-utslippene, hvor det riktige valget kan utgjøre en reell forskjell. Samtidig mangler de ofte et tydelig rammeverk for å sammenligne alternativer, veie plaggs levetid mot miljøpåvirkning og oversette teknisk produktinformasjon til tydelige beslutningsdata.

Fristads femtrinnsmetode møter disse utfordringene ved å fokusere på fem avgjørende områder:

1. Mål påvirkning med EPD

Du kan ikke kontrollere det du ikke måler. En miljødeklarasjon – EPD – gjør det mulig å sammenligne plagg basert på fakta, ikke antagelser. EPD-en gir tredjepartsverifiserte data om blant annet karbondioksidutslipp og vannforbruk over hele livssyklusen til hvert plagg.

2. Forleng levetiden til plagg

Det mest bærekraftige plagget er ofte det du kan bruke litt lenger. Maksimer derfor fordelen av plaggene som allerede er i omløp gjennom sirkulære tjenester som reparasjon, gjenbruk og resirkulering, med tydelig oppfølging og rapportering.

3. Invester i PFAS-fritt

Fjern skadelige, permanente kjemikalier i arbeidsklær. Metoden hjelper kjøpere med å stille de riktige spørsmålene om PFAS, dokumentasjon og erstatningsløsninger, uten at det går på bekostning av beskyttelse og ytelse.

4. Velg plagg som tåler vask

Antall godkjente industrivasker er et konkret mål på et plaggs holdbarhet, miljøpåvirkning per bruk og totale kostnader over tid. Ved å veie antall industrivasker i anskaffelsen, kan bedrifter ta mer informerte beslutninger.

5. Be om sertifiseringer

Sørg for at hele plagget er testet for skadelige stoffer og sertifisert av OEKO-TEX®. Be også om Made in Green by OEKO-TEX®-sertifiseringen, som garanterer at plagget er produsert under etiske og bærekraftige forhold, med full åpenhet gjennom hele verdikjeden.

Et praktisk verktøy for beslutningstakere

Fristads er en ledende produsent av arbeidsklær i Europa og bruker allerede femtrinnsmetoden sammen med flere store industrikunder. Nå gjør selskapet femtrinnsmetoden tilgjengelig for flere organisasjoner, med ambisjon om å heve nivået på hvordan bærekraftig arbeidsklær anskaffes, brukes og følges opp.

-Vi ser at bærekraft er en naturlig del av agendaen for nesten alle våre kunder, sier Torbjörn Eriksson. Vår femtrinnsmetode gir dem dataene, strukturen og klarheten som trengs for å heve nivået på arbeidet med bærekraftige arbeidsklær, både i Sverige og i resten av Europa.

Fristads

Fristads har siden 1925 utfordret og drevet utviklingen av slitesterke og funksjonelle arbeidsklær, alltid med brukeren i fokus og med innovasjon og bærekraft som drivkrefter. I vårt produktsortiment finnes både klassiske og moderne plagg for en rekke bransjer, og plaggene våre er laget for å oppfylle de høyeste kravene til kvalitet, sikkerhet og komfort. Fristads er en del av Hultafors Group, som eies av Investment Latour AB og tilbyr en bred portefølje av produkter og merkevarer for profesjonelle brukere. Les mer på www.fristads.com.

1 Imran, Shahid et al. Assessing the potential of GHG emissions for the textile sector: A baseline study Heliyon, Volume 9, Issue 11, e22404

