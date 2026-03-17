Femstegsmetoden som hjälper företagen välja hållbara arbetskläder

På en marknad fylld av märkningar, certifieringar och klimatpåståenden är det inte lätt för företag att välja hållbara arbetskläder. För att göra det enklare lanserar Fristads nu en femstegsmetod som hjälper företag att fatta trygga, transparenta och datadrivna beslut, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.

– Att välja hållbara arbetskläder är betydligt svårare än det borde vara, säger Torbjörn Eriksson, Sales Director på Fristads. Det finns en djungel av begrepp och certifieringar, och alltför ofta fattas beslut på magkänsla snarare än på robust data. Vår femstegsmetod är ett konkret verktyg som gör det enklare för företag att omsätta sina hållbarhetsambitioner i välgrundade beslut.

Fem steg mot hållbara inköp

Textilbranschen står för uppskattningsvis 6–8 procent1 av de globala koldioxidutsläppen och för många företag är arbetskläder en återkommande men ofta underskattad del av Scope 3-utsläppen, där rätt val kan göra verklig skillnad. Samtidigt saknas ofta ett tydligt ramverk för att jämföra alternativ, väga plaggens livslängd mot miljöpåverkan och omsätta teknisk produktinformation till tydliga beslutsunderlag.

Fristads femstegsmetod möter de här utmaningarna genom att fokusera på fem avgörande områden:

1. Mät påverkan med EPD

Du kan inte styra det du inte mäter. En miljödeklaration – EPD – gör det möjligt att jämföra plagg baserat på fakta, inte antaganden. EPD:n ger tredjepartsverifierad data om bland annat koldioxidutsläpp och vattenanvändning över hela livscykeln för varje plagg.

2. Förläng plaggens livslängd

Det mest hållbara plagget är ofta det du kan använda lite längre. Maximera därför nyttan av de plagg som redan finns i omlopp genom cirkulära tjänster som reparation, återanvändning och återvinning, med tydlig uppföljning och rapportering.

3. Satsa på PFAS-fritt

Eliminera skadliga evighetskemikalier i arbetskläder. Metoden hjälper inköpare att ställa rätt frågor om PFAS, dokumentation och ersättningslösningar, utan att kompromissa med skydd och prestanda.

4. Välj plagg som tål att tvättas

Antalet godkända industritvättar är ett konkret mått på ett plaggs slitstyrka, miljöpåverkan per användning och totalkostnad över tid. Genom att väga in antalet industritvättar i upphandlingen kan företag fatta mer välgrundade beslut.

5. Fråga efter certifieringar

Säkerställ att hela plagget är testat för skadliga ämnen och certifierat genom OEKO-TEX®. Fråga även efter certifieringen Made in Green by OEKO-TEX®, som garanterar att plagget är producerat under etiska och hållbara förhållanden, med full transparens genom hela värdekedjan.

Ett praktiskt verktyg för beslutsfattare

Fristads är en ledande tillverkare av arbetskläder i Europa och använder redan femstegsmetoden tillsammans med flera stora industrikunder. Nu gör företaget femstegsmetoden tillgänglig för fler organisationer, med ambitionen att höja nivån på hur hållbara arbetskläder upphandlas, används och följs upp.

– Vi ser att hållbarhet är en självklar del av agendan hos nästan alla våra kunder, säger Torbjörn Eriksson. Vår femstegsmetod ger dem den data, struktur och tydlighet som krävs för att höja nivån på arbetet med hållbara arbetskläder, såväl i Sverige som i övriga Europa.

Om Fristads

Fristads har sedan 1925 utmanat och drivit utvecklingen av slitstarka och funktionella yrkeskläder, alltid med användaren i fokus och med innovation och hållbarhet som drivkrafter. I vårt produktsortiment finns såväl klassiska som moderna plagg för en rad branscher och våra plagg är gjorda för att leva upp till de högsta kraven när det gäller kvalitet, säkerhet och komfort. Fristads är en del av Hultafors Group, som ägs av Investment Latour AB och erbjuder en bred portfölj av produkter och varumärken för professionella användare. Läs mer på www.fristads.com.

1 Imran, Shahid et al. Assessing the potential of GHG emissions for the textile sector: A baseline study Heliyon, Volume 9, Issue 11, e22404

