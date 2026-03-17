Corporation Aurifère Vior recoupe de la minéralisation à haute teneur à Ligneris

BROSSARD, Canada, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION AURIFÈRE VIOR INC. (« Corporation Aurifère Vior », « Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO, OTCQB : VIORF, FRA : VL5) a le plaisir d’annoncer les premiers résultats issus de son programme de forage de 20 000 mètres sur son projet Ligneris, détenu à 100 % par la Société et situé à 55 kilomètres au nord-ouest de la ville d’Amos, dans la région de l’Abitibi au Québec.

Les premiers sondages forés ont recoupé de la minéralisation à haute teneur en or dans la zone Sud à Ligneris, confirmant la présence et la continuité de l’intersection historique de 16,84 g/t Au sur 8,0 mètres dans le sondage 275-073 (tiré de SIGÉOM : GM45463). Le sondage LI-26-002, foré à 50 mètres au nord-est du sondage historique 275-073, a recoupé 35,2 g/t Au sur 3,0 mètres et 21,6 g/t Au sur 3,0 mètres à des profondeurs respectives de 170,7 mètres et 201,5 mètres dans l’axe de forage. Ces deux intervalles sont encaissés dans des tufs felsiques modérément à fortement altérés en séricite avec de la silicification pénétrative ou formant localement des plages à proximité de la minéralisation aurifère, et contiennent des quantités traces à 5 % de pyrite disséminée. Le style de minéralisation et l’assemblage d’altération recoupés à 170,7 mètres sont similaires à ceux observés dans le sondage historique 275-073 et semblent corrélés à l’intervalle historique titrant 16,84 g/t Au sur 8,0 mètres. Le deuxième intervalle à 21,6 g/t Au sur 3,0 mètres pourrait potentiellement représenter une nouvelle zone et ne peut être corrélé pour l’instant avec le sondage 275-073.

Le sondage LI-26-005 a livré une teneur de 5,64 g/t Au sur 4,0 mètres incluant 8,56 g/t Au sur 1,0 mètre à 724 mètres (profondeur verticale de 625 mètres). La minéralisation est encaissée dans une rhyolite à texture bréchique, modérément altérée en séricite et contenant des traces à localement 3 % de pyrite. Cette intersection définit potentiellement une nouvelle zone minéralisée et représente l’intersection la plus profonde à ce jour à Ligneris, indiquant un potentiel additionnel en profondeur.

Un sondage d’expansion à 200 mètres au sud-ouest du sondage LI-26-002 a livré une teneur de 2,05 g/t Au sur 8,0 mètres inclus dans un intervalle plus large titrant 1,10 g/t Au sur 24,2 mètres dans le sondage LI-26-006. La minéralisation se présente sous forme de pyrite finement disséminée, variant de quantités traces à 2 %, encaissée dans une rhyolite massive modérément à fortement altérée en séricite et silice. Ce résultat permet de prolonger la minéralisation au sud-ouest, dans un secteur qui avait été peu exploré historiquement.

Mathieu Savard, président et chef de la direction de Corporation Aurifère Vior, a déclaré : « Ces premiers résultats confirment la teneur élevée de la minéralisation aurifère dans la zone Sud et valident les intersections historiques forées il y a presque 40 ans sur le projet Ligneris. Nous sommes ravis des résultats publiés aujourd’hui, qui permettent de prolonger le corridor minéralisé dans la zone Sud de plus de 200 mètres latéralement et de 260 mètres verticalement. Nous arrivons à mi-parcours du programme hivernal avec près de 9 400 mètres forés jusqu’à maintenant et nous attendons d’autres résultats au cours des prochaines semaines. Nous croyons que les vastes halos à basse teneur en or recoupé en forage jusqu’à maintenant pourrait indiquer la présence d’un système aurifère de plus grande envergure. Nous avons trois foreuses en activité, ce qui nous permet de faire un suivi de l’intersection la plus profonde à ce jour à Ligneris tout en poursuivant le programme qui a pour but d’augmenter l’étendue de la minéralisation connue, tant latéralement que verticalement. »

Depuis le début du programme de forage, la Société a complété environ 9 400 mètres de forage, dont 7 865 mètres dans la zone Sud. Au total, 1 059 résultats d’analyse ont été reçus et 4 635 restent à venir du laboratoire. Corporation Aurifère Vior poursuit ses travaux de forage avec trois (3) foreuses mobilisées et s’attend à finaliser cette phase vers la fin du deuxième trimestre de 2026.

Tableau 1 – Résultats d’analyse des carottes de forage No de sondage Intervalle

De (m) Intervalle

À (m) Intervalle

Largeur (m) Au (g/t)

non coupé Zone LI-26-001 255,3 272,5 17,2 0,44 Zone Sud LI-26-002 170,7 173,7 3,0 35,2 Zone Sud

incluant 171,7 172,7 1,0 68,1 LI-26-002 201,5 204,5 3,0 21,6 Zone Sud

incluant 203 204,5 1,5 40,9 LI-26-003 298,0 325,0 27,0 0,40 Zone Sud

incluant 305,0 308,5 3,5 1,21 LI-26-005 459,0 467,5 8,5 1,63 Zone Sud

incluant 459,6 463,0 3,4 3,11 LI-26-005 724,0 728,0 4,0 5,64 Zone Sud

incluant 725,0 726,0 1,0 8,56 LI-26-006 97,7 98,2 0,5 9,51 Zone Sud LI-26-006 184,9 209,1 24,2 1,10 Zone Sud

incluant 187,0 195,0 8,0 2,05 LI-26-008 669,0 672,3 3,3 2,81 Zone Sud

incluant 670,0 671,0 1,0 7,76







Tableau 2 – Localisation des collets des sondages No de sondage Azimut

(°) Inclinaison

(°) Longueur du

sondage (m) UTM

Estant UTM

Nordant LI-26-001 327 -49 523 684821 5429470 LI-26-002 330 -45 471 684773 5429577 LI-26-003 332 -54 559 684821 5429470 LI-26-005 330 -61 736 648821 5429470 LI-26-006 335 -50 352 684620 5429480 LI-26-008 320 -56 697 684950 5429448



Contrôle de la qualité

L’épaisseur réelle est estimée à 65-80 % des intervalles rapportés en longueur dans l’axe de forage. Aucune teneur de coupure n’est appliquée aux résultats d’analyse, sauf indication contraire. Toutes les analyses de carottes de forage NQ ont été obtenues par pyroanalyse avec tamisage sur une fraction de 1 kg ou par pyroanalyse standard sur une fraction de 50 grammes avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d’Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode par pyroanalyse avec tamisage (1 kg) est utilisée lorsque les échantillons contiennent des intervalles d’or grossier. Certains échantillons sont également analysés pour détecter la présence de plusieurs éléments à l’aide d’une méthode par dissolution à quatre acides et ICP-MS aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, l’assurance qualité/contrôle qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées qui appliquent un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. Des standards et des blancs sont ajoutés en alternance à tous les 10 échantillons afin de respecter les directives et protocoles stricts d’AQ/CQ de la Société et du laboratoire. Les résultats historiques sur le projet Ligneris décrits dans le présent communiqué de presse sont tirés de sources publiques et la personne qualifiée responsable de l’examen et de l’approbation des renseignements techniques divulgués dans le présent communiqué de presse (voir les détails ci-dessous) n’a pas vérifié l’information relative à ces résultats historiques. Par conséquent, cette information n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation sur le projet Ligneris.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Pascal Simard, vice-président à l’exploration chez Corporation Aurifère Vior, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Corporation Aurifère Vior inc.

Corporation Aurifère Vior est une société junior d’exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets de métaux précieux de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de la Société ont démontré leur capacité à découvrir de nombreux gisements aurifères de plusieurs millions d’onces au Québec.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mathieu Savard

Président et chef de la direction

418-670-1448

msavard@vior.ca

www.vior.ca

SEDAR+ : Corporation Aurifère Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés relatifs à la clôture de la transaction, la capacité d’obtenir les approbations requises de la Bourse de croissance TSX, l’importance de l’expansion de la Société dans le district de Ligneris, les activités d’exploration planifiées par la Société et ses objectifs à long terme, le potentiel des propriétés Kinebik, Peacock et Launay, la capacité de l’exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude, l’atteinte de la production sur l’une ou l’autre des propriétés de la Société, l’importance des résultats d’exploration antérieurs sur les propriétés Kinebik, Peacock et Launay, et la capacité de la Société d’offrir des rendements à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but d’identifier de l’information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l’information prospective, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l’information prospective. La Société n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

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