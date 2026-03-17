Goodfood nomme Najib Maalouf au poste de président et chef des opérations

MONTRÉAL, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd’hui la nomination de Najib Maalouf à titre de président et chef des opérations, avec prise d’effet immédiate. Dans le cadre de ses fonctions, M. Maalouf supervisera l’exécution de la stratégie de la Société, en mettant l’accent sur la réinitialisation des opérations, des produits et du parcours client de l’entreprise, ainsi que sur la simplification de son organisation.

M. Maalouf est un dirigeant chevronné qui possède une solide expérience à la tête d’entreprises manufacturières et de biens de consommation à l’échelle mondiale. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de haute direction axés sur l’excellence opérationnelle, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’amélioration de la performance au sein d’organisations de grande envergure. M. Maalouf détient un baccalauréat et une maîtrise en génie électrique du Georgia Institute of Technology, à Atlanta (Géorgie), ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Booth School of Business de l’Université de Chicago.

« Je suis honoré de me joindre à Goodfood et reconnaissant d’avoir l’occasion de travailler aux côtés d’une équipe aussi talentueuse », a déclaré Najib Maalouf. « Goodfood a bâti une solide plateforme qui offre commodité, qualité et valeur aux clients partout au Canada, et je me réjouis de contribuer à améliorer la performance et la croissance de la Société tout en renforçant nos capacités opérationnelles et l’expérience client », a-t-il conclu.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Najib au sein de l’équipe de direction de Goodfood », a déclaré Selim Bassoul, chef de la direction et président du conseil d’administration de Goodfood. « Najib possède une feuille de route éprouvée en matière de leadership opérationnel et une vaste expérience dans la gestion d’activités manufacturières axées sur les consommateurs. Plus récemment, il a dirigé une entreprise manufacturière mondiale d’un milliard de dollars dans le secteur des appareils électroménagers résidentiels haut de gamme, supervisant un portefeuille de marques prestigieuses et des opérations internationales complexes. Son expertise sera déterminante pour renforcer notre entreprise et y instaurer une discipline opérationnelle afin de créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires », a conclu M. Bassoul.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Investisseurs et médias

Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

IR@makegoodfood.ca