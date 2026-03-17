Troilus signe un protocole d’entente avec Boliden pour l’approvisionnement à long terme en concentré de cuivre-or

MONTRÉAL, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé un protocole d’entente (« PE » ou l’« Entente ») avec Boliden Commercial AB (« Boliden »), une importante société européenne d’exploitation minière et de traitement des métaux de base et des métaux précieux, pour l’approvisionnement à long terme en concentré de cuivre-or provenant du projet Troilus (le « Projet ») de la Société, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada.

Le protocole d’entente fait progresser les modalités commerciales indicatives d’approvisionnement précédemment annoncées le 10 juillet 2025 vers une étape plus formelle et établit un cadre pour les futures livraisons de concentré. Boliden exploite sept mines et cinq fonderies en Suède, en Finlande, en Norvège, en Irlande et au Portugal, et est reconnue à l’échelle mondiale pour son traitement responsable des concentrés.

Cette Entente fait suite au mémorandum d’accord (« MoA ») signé avec Aurubis AG en août 2025 et renforce davantage la stratégie commerciale de Troilus alors que la Société progresse dans le financement du Projet et avance vers la construction. Ensemble, ces ententes assurent des relations d’approvisionnement à long terme avec deux des groupes de fonderies les plus établis d’Europe et renforcent la position de Troilus au sein des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques en évolution.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a déclaré : « Boliden est un partenaire hautement respecté possédant une expertise approfondie dans le traitement responsable des concentrés de cuivre. Faire progresser notre relation à cette étape reflète la confiance commerciale croissante envers la qualité, l’envergure et l’importance stratégique de notre Projet, et renforce la position du Québec comme territoire stable alimenté par une énergie propre pour le développement responsable des ressources minérales. Parallèlement à notre entente avec Aurubis, ce protocole d’entente soutient davantage notre stratégie de commercialisation des concentrés et s’aligne sur la structure du financement du projet actuellement en cours. »

Les ententes avec Boliden et avec Aurubis établissent les modalités commerciales pour des portions importantes de la production anticipée de concentré du Projet et constituent un élément clé de la stratégie de financement globale de Troilus. Ces avancées commerciales progressent en parallèle avec la facilité de dette senior du projet pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains, soutenue par un syndicat d’institutions financières internationales et d’agences de crédit à l’exportation (voir le communiqué de presse daté du 19 novembre 2025 ).



Comme indiqué dans l’étude de faisabilité de la Société publiée en mai 2024, le projet Troilus devrait produire en moyenne annuelle environ 135,4 millions de livres équivalent cuivre, soit 75 000 tonnes métriques humides (« TMH ») de concentré, contenant du cuivre, de l’or et de l’argent payables.

Ocean Partners USA Inc. continue d’agir à titre de conseiller indépendant de Troilus pour sa stratégie d’approvisionnement en concentré, fournissant une expertise technique, commerciale et de marché. Auramet International Inc. continue d’agir à titre de conseiller en financement de projet, appuyant Troilus dans la structuration et la mise en œuvre d’une solution de financement complète afin de faire progresser le projet vers la construction.

Expertise d’une personne qualifiée

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par Kyle Frank, Vice-président, développement corporatif, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’impact potentiel des ententes d’approvisionnement en concentré sur la Société, la probabilité que la Société puisse conclure une entente définitive d’approvisionnement selon les modalités et l’échéancier indiqués ou qu’elle le fasse tout court, la probabilité que des engagements de financement contraignants soient conclus selon l’échéancier prévu ou qu’ils le soient tout court, la probabilité que des agences de crédit à l’exportation (« ACE ») fournissent du financement et des garanties, l’avancement vers un montage financier complet pour la construction, la capacité attendue des plans de développement du projet cuivre-or Troilus à faire progresser le Projet vers la construction, l’incidence du processus de vérification diligente sur la structuration d’un financement par dette de projet définitif, la probabilité de structurer un financement par dette de projet définitif et d’atteindre la clôture financière selon l’échéancier indiqué ou qu’elle le soit tout court, la structuration, l’identification et la mobilisation de participants potentiels au financement, les plans de développement, les possibilités d’accroître l’envergure du Projet, le fait que le Projet puisse devenir un projet minier de premier plan en Amérique du Nord, ainsi que le potentiel de développement et l’échéancier du Projet. Bien que la Société estime que ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que ces attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l’utilisation de termes prospectifs tels que « croit », « prévoit », « anticipe », « a l’intention de », « estime », « postule » ou d’autres expressions similaires, ou par des déclarations qui, de par leur nature, se rapportent à des événements futurs. La Société avise les investisseurs que les énoncés prospectifs qu’elle formule ne constituent pas des garanties de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs et risques, notamment les incertitudes liées à l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises pour compléter le changement de nom de la Société, les incertitudes liées à l’économie mondiale, les fluctuations du marché, l’incapacité de la Société (i) d’obtenir les permis, consentements ou autorisations nécessaires à ses activités, (ii) de produire des minéraux à partir de ses propriétés de manière rentable, (iii) de poursuivre sa croissance projetée et (iv) de réunir les capitaux nécessaires ou de mettre pleinement en œuvre ses stratégies d’affaires, ainsi que les autres risques identifiés dans ses documents d’information déposés sous le profil de la Société sur le site www.sedarplus.ca

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