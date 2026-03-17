Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2026

til Nasdaq Copenhagen





17.03.2026





Valg af medarbejderrepræsentanter til Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse

Det meddeles hermed, at følgende medarbejdere er blevet indvalgt i Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse pr. 20. marts 2026:

René Alberg (genvalg)

Marlene Lindbjerg Jakobsen (genvalg)

Jesper Teilmann (nyvalg).

Leif Hummel udtræder af Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse pr. 20. marts 2026.

Som suppleanter er følgende medarbejdere valgt:

Osita Nnamdi Chizube

Leif Hummel

Peter Viuf Mikkelsen.

Alle er valgt for en 4-årig periode.





BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S





Niels A. Johansen

adm. direktør

