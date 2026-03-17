Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2026
til Nasdaq Copenhagen
17.03.2026
Valg af medarbejderrepræsentanter til Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse
Det meddeles hermed, at følgende medarbejdere er blevet indvalgt i Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse pr. 20. marts 2026:
René Alberg (genvalg)
Marlene Lindbjerg Jakobsen (genvalg)
Jesper Teilmann (nyvalg).
Leif Hummel udtræder af Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse pr. 20. marts 2026.
Som suppleanter er følgende medarbejdere valgt:
Osita Nnamdi Chizube
Leif Hummel
Peter Viuf Mikkelsen.
Alle er valgt for en 4-årig periode.
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
adm. direktør
Vedhæftet fil