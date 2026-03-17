Akur8 steigt mit strategischer Übernahme von Slope Software in den Markt für Lebens- und Rentenversicherungen ein

PARIS und ATLANTA, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, die weltweit führende KI-Plattform für Aktuare, hat heute die Übernahme von Slope Software bekannt gegeben. SLOPE ist eine cloudbasierte All-in-One-Plattform für aktuarielle Modellierung für Lebensversicherer und Pensionskassen. Mit dieser Transaktion erweitert Akur8 sein Angebot über Schaden- und Unfallversicherungen (P&C) hinaus auf den Markt für Lebens- und Rentenversicherungen (L&A). Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensmission dar: Aktuare weltweit mit erstklassigen, KI-gestützten Tools auszustatten, die dort zum Einsatz kommen, wo sie den größten Nutzen bringen.

SLOPE ist eine cloudbasierte Plattform für Cash-Flow-Modellierung, die auf vollständige Transparenz und Nachprüfbarkeit ausgelegt ist. Sie unterstützt Projektionen über den gesamten Lebenszyklus einer Police hinweg – von der Prämienkalkulation über die Bewertung bis zur Prognose. Das 2015 in Atlanta, Georgia gegründete Unternehmen Slope Software hat einen starken Kundenstamm aufgebaut, darunter Lebensversicherer, Rückversicherer und Beratungsfirmen. Die Vision hinter SLOPE basiert auf derselben grundlegenden Überzeugung wie Akur8: Das volle Potenzial von Aktuaren zu erschließen, indem man ihnen ermöglicht, schneller bessere Entscheidungen zu treffen – mit Tools, die nahtlos in ihre Arbeitsabläufe integriert sind und den traditionellen Status quo der aktuariellen Modellierung in Frage stellen.

Der transparente, cloudbasierte und benutzerfreundliche Ansatz von SLOPE fügt sich perfekt in die Produkt-DNA von Akur8 ein. Zusammen werden Akur8 und Slope Software ein einheitliches Angebot für Mehrspartenversicherer schaffen – eine One-Stop-Lösung, die sowohl aktuarielle Anforderungen im Schaden- und Unfallversicherungsbereich (P&C) als auch im Lebens- und Rentenversicherungsbereich (L&A) erfüllt. Nach der Akquisition wird SLOPE unter dem Namen Akur8 Life integriert und wird die R&D-Expertise von Akur8 nutzen, um Innovationen und Produktentwicklung zu beschleunigen.

Kommentare aus dem Management

Samuel Falmagne, CEO von Akur8

„Slope Software hat eine herausragende Plattform geschaffen, die die Arbeitsweise von Aktuaren in der Lebensversicherung grundlegend verändert. Ihre Vision deckt sich mit unserer: Aktuare mit modernen, intuitiven Tools zu befähigen,die Einschränkungen von Legacy Tools eliminieren. Mit SLOPE in der Akur8-Familie erweitern wir unsere Präsenz in den Lebensversicherungsmarkt. Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben und Aktuaren weltweit noch mehr Mehrwert liefern."

Andy Smith, Co-founder und Chief Strategy Officer von Slope Software

„Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Akur8 sind eindeutig. Akur8s Vision und Gründermentalität passen perfekt zu der Vision, die Taylor und ich für SLOPE haben. Mit unseren gemeinsamen Ressourcen sind wir optimal aufgestellt, um eine erstklassige Plattform für Aktuare zu entwickeln – und Akur8 zur ersten Wahl für alle zu machen, die eine moderne, flexible und leistungsstarke aktuarielle Lösung suchen."

Taylor Perkins, Co-founder und Chief Technology Officer von Slope Software

„Die Zusammenarbeit mit Akur8 gibt uns die Ressourcen und Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um unsere Vision deutlich schneller umzusetzen, als wir es allein könnten. Unsere Kunden profitieren von mehr Innovation, erweiterten Möglichkeiten und der Unterstützung eines globalen Leaders in Actuarial Technology. Diese Partnerschaft garantiert, dass Aktuare in der Lebensversicherung auch weiterhin die hochmodernen Tools bekommen, die sie brauchen, um in einem immer komplexeren Markt zu bestehen."

Über Akur8

Die Global Actuarial AI Platform von Akur8 transformiert die Versicherungsbranche mit einer innovativen Suite von Pricing- und Reserving-Lösungen. Basierend auf modernster Technologie und aktuarieller Exzellenz bietet Akur8 Geschwindigkeit, Leistung, Transparenz und Zuverlässigkeit für Versicherer jeder Größe in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie Lebens- und Rentenversicherung (L&A). Akur8 betreut über 300 Kunden in mehr als 40 Ländern, darunter globale Versicherungskonzerne wie AXA, Generali, Munich Re, Europ Assistance, Tokio Marine und MS&AD; P&C-Versicherer im Privat- und Gewerbekundenbereich wie TMNAS, FCCI, NEXT, HDVI sowie Spezialversicherer wie Canopius. Über 3.000 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifmodelle und Reservierungsprognosen über alle Geschäftsbereiche hinweg zu erstellen.

Weitere Informationen zu Akur8 finden Sie unter de.akur8.com/ .

Über Slope Software

Slope Software liefert mit SLOPE eine transparente Plattform für aktuarielle Modellierung, die vollständige Sichtbarkeit über den gesamten Modellierungsprozess bietet – von den Ausgangsannahmen bis zu den finalen Ergebnissen. SLOPE basiert auf cloudnativer Architektur und bietet durchgängige Rückverfolgbarkeit und Kontrolle. Damit können Aktuare ihre Workflows optimieren, Analysen vertiefen und belastbare Entscheidungen sicher treffen.

Weitere Informationen zu Slope Software finden Sie unter https://slopesoftware.com/.

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Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

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