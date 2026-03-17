Akur8 entra al Mercado de Seguros de Vida y Rentas Vitalicias con la adquisición estratégica de Slope Software

PARIS y ATLANTA, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, la plataforma actuarial líder a nivel mundial impulsada por IA, anunció hoy que ha adquirido Slope Software, una plataforma de modelización actuarial integral y nativa en la nube para aseguradoras de vida y fondos de pensiones. La transacción amplía la oferta de Akur8 más allá de P&C hacia el mercado de seguros de Vida y Rentas Vitalicias (L&A), marcando un hito clave en su misión de apoyar a los actuarios de todo el mundo con herramientas avanzadas e IA aplicada donde puede generar mayor impacto.

Diseñada para ofrecer total transparencia y auditabilidad, SLOPE es una solución de modelización de flujos de caja alojada en la nube, que permite realizar proyecciones a lo largo del ciclo de vida de las pólizas, desde la tarificación y la valoración hasta la previsión. Fundada en 2015 en Atlanta, Georgia, Slope Software ha construido una sólida base de clientes que incluye aseguradoras de vida de primer nivel, reaseguradoras y firmas de consultoría. La visión detrás de SLOPE nace de la misma convicción que inspiró a Akur8: liberar todo el potencial de los actuarios, empoderándolos para tomar mejores decisiones, con mayor rapidez, con herramientas integradas perfectamente en sus flujos de trabajo y diseñadas para desafiar el status quo en la modelización actuarial.

El enfoque de SLOPE, transparente, nativo en la nube e intuitivo, encaja perfectamente con el ADN de producto de Akur8. En conjunto, Akur8 y Slope Software ofrecerán una propuesta unificada para aseguradoras multilínea, proporcionando una solución integral que cubre tanto las necesidades actuariales de P&C como de Vida y Rentas Vitalicias (L&A). Tras la adquisición, SLOPE se integrará bajo la marca Akur8 Life, aprovechando así de las capacidades de I+D de Akur8 para acelerar la innovación y el desarrollo de producto.

Comentarios de la Dirección

Samuel Falmagne, CEO de Akur8

"Slope Software ha construido una plataforma excepcional que transforma la forma en que trabajan los actuarios de Vida, y su visión refleja la nuestra: empoderar a los actuarios con herramientas modernas, intuitivas y diseñadas para superar las limitaciones de sistemas tradicionales. La incorporación de SLOPE a la familia Akur8 amplía significativamente nuestro alcance en el sector de seguros de vida, y juntos aceleraremos la innovación para ofrecer un valor aún mayor a los actuarios a nivel global.”

Andy Smith, Cofundador y Director de Estrategia de Slope Software

“Los beneficios de unirnos a Akur8 son muy claros. Su visión y la mentalidad de sus fundadores están estrechamente alineadas con la que Taylor y yo compartimos para SLOPE. Con nuestros recursos combinados, estamos en una posición única para ofrecer una plataforma actuarial de clase mundial, consolidando a Akur8 como la elección natural para quienes buscan una solución actuarial moderna, flexible y potente.”

Taylor Perkins, Cofundador y Director de Tecnología de Slope Software

"Esta alianza con Akur8 nos brinda los recursos y las capacidades necesarias de I+D para escalar nuestra visión más rápido de lo que podríamos hacerlo solos. Nuestros clientes beneficiarán de mayores capacidades, innovación continua y el respaldo de un líder global en tecnología actuarial. Juntos, garantizamos que los actuarios de vida seguirán contando con herramientas de vanguardia para prosperar en un entorno cada vez más exigente y complejo."

Acerca de Akur8

Akur8 , la plataforma actuarial líder a nivel mundial impulsada por IA, está transformando el sector asegurador con su innovador conjunto de soluciones de tarifación y provisiones técnicas. Impulsada por tecnología de vanguardia y excelencia actuarial, Akur8 ofrece velocidad, rendimiento, transparencia y fiabilidad a aseguradoras de todos los tamaños en los mercados de Seguros Generales (P&C), incluyendo Vida y Rentas Vitalicias (L&A). Con más de 300 clientes en más de 40 países, Akur8 colabora con aseguradoras globales líderes como AXA, Generali, Munich Re, Europ Assistance, Tokio Marine y MS&AD; así como con aseguradoras personales, comerciales y especializadas como TMNAS, FCCI, NEXT, HDVI y la aseguradora especializada de P&C Canopius. Más de 3,000 actuarios utilizan Akur8 diariamente para construir sus modelos de tarificación y proyecciones de reservas en todas las líneas de negocio.

Para obtener más información sobre Akur8, visite https://es.akur8.com/ .

Acerca de Slope Software

Slope Software ofrece SLOPE, una plataforma actuarial transparente que proporciona visibilidad total a lo largo del ciclo de vida del proceso de modelización, desde las hipótesis iniciales hasta los resultados finales. Basada en una arquitectura nativa en la nube e incorporando trazabilidad y control de extremo a extremo, SLOPE permite a los actuarios optimizar sus flujos de trabajo, profundizar en el análisis y tomar decisiones sólidas y fundamentadas con total confianza.

Para obtener más información sobre Slope Software, visite https://slopesoftware.com/ .

Contacto de Prensa

Vera Buttinger

Directora de Marketing Internacional

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

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