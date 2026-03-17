Akur8 entre sur le marché de l’assurance vie avec l’acquisition de Slope Software

PARIS et ATLANTA, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, la première plateforme mondiale d’IA actuarielle, annonce aujourd’hui l’acquisition de Slope Software, une plateforme de modélisation actuarielle cloud native et tout-en-un, dédiée à l'assurance vie et aux fonds de pension. Cette opération élargit l’offre d’Akur8 au-delà de l’assurance non-vie vers le marché de l’assurance vie et de l’épargne retraite, marquant une étape décisive dans sa mission de doter les actuaires du monde entier d'outils de pointe et d'une IA appliquée là où elle génère le plus de valeur.

Conçue pour une transparence et une auditabilité totale, SLOPE est une solution entièrement intégrée de modélisation des flux de trésorerie, qui prend en charge les projections sur l’ensemble du cycle de vie des contrats, de la tarification et de l’évaluation des provisions techniques jusqu’aux prévisions. Fondée en 2015 à Atlanta, aux États-Unis, Slope Software a développé une solide base de clients comprenant de grandes compagnies d’assurance vie, des réassureurs et des cabinets de conseil. La vision à l’origine de SLOPE repose sur la même conviction fondamentale que celle qui a inspiré Akur8 : libérer tout le potentiel des actuaires en leur permettant de prendre de meilleures décisions plus rapidement, grâce à des outils parfaitement intégrés à leurs processus et conçus pour dépasser les limites des solutions actuarielles traditionnelles.

L’approche transparente, cloud-native, intuitive de SLOPE s'inscrit parfaitement dans l'ADN produit d'Akur8. Ensemble, Akur8 et Slope Software proposeront une offre unifiée aux assureurs multi-branches, avec une solution unique couvrant à la fois les besoins actuariels en assurance vie et non-vie. À la suite de l’acquisition, SLOPE prendra le nom Akur8 Life et bénéficiera des capacités R&D d’Akur8 pour accélérer l’innovation et le développement produit.

Commentaires de la direction

Samuel Falmagne, CEO chez Akur8

« Slope Software a développé une plateforme exceptionnelle qui transforme la manière dont travaillent les actuaires en assurance vie, et leur vision reflète la nôtre : donner plus de moyens aux actuaires grâce à des outils modernes et intuitifs, qui éliminent les contraintes des systèmes historiques. L’arrivée de SLOPE au sein d’Akur8 marque le début de notre développement sur le segment de l’assurance vie. Ensemble, nous allons accélérer l’innovation et offrir encore davantage de valeur aux actuaires du monde entier. »

Andy Smith, Co-founder et Chief Strategy Officer chez Slope Software

« Rejoindre Akur8 nous apportera des bénéfices évidents. La vision et l’état d’esprit entrepreneurial d’Akur8 sont parfaitement alignés avec ceux que Taylor et moi avons pour SLOPE, et la combinaison de nos ressources nous place dans une position idéale pour proposer une plateforme actuarielle de premier plan, faisant d’Akur8 le choix évident pour quiconque cherchant une solution actuarielle moderne, flexible et puissante. »

Taylor Perkins, Co-founder et Chief Technology Officer chez Slope Software

« Unir nos forces à celles d’Akur8 nous donne accès aux ressources et aux capacités de R&D nécessaires pour accélérer notre vision à une échelle que nous n’aurions jamais pu atteindre seuls. Nos clients bénéficieront d’une innovation renforcée, de fonctionnalités élargies et du soutien d’un leader mondial de la technologie actuarielle. Ce partenariat garantit que les actuaires en assurance vie continueront de disposer des outils de pointe dont ils ont besoin pour exceller sur un marché de plus en plus complexe. »

À propos d’Akur8

Akur8 transforme le secteur de l’assurance grâce à une suite innovante de solutions de tarification et de provisionnement. S'appuyant sur une technologie de pointe et une expertise actuarielle reconnue, Akur8 offre rapidité, performance, transparence et fiabilité aux assureurs de toutes tailles, en assurance non-vie comme en assurance vie et épargne retraite. Akur8 accompagne plus de 300 clients dans plus de 40 pays, parmi lesquels les groupes internationaux AXA, Generali, Munich Re, Europ Assistance, Tokio Marine et MS&AD, ainsi que les assureurs IARD de particuliers et d’entreprises TMNAS, FCCI, NEXT, HDVI, ou encore l’assureur spécialisé Canopius. Plus de 3 000 actuaires utilisent Akur8 au quotidien pour construire leurs modèles de tarification et leurs projections de provisionnement toutes branche confondues.

Pour en savoir plus sur Akur8, rendez-vous sur https://fr.akur8.com/ .

À propos de Slope Software

Slope Software propose SLOPE, une plateforme de modélisation actuarielle transparente qui offre une visibilité complète sur tout le cycle de modélisation, des hypothèses initiales jusqu’aux résultats. SLOPE repose sur une architecture cloud-native et intègre de nombreux mécanismes de traçabilité et de contrôle de bout en bout. Sa plateforme permet aux actuaires d’accélérer leurs processus, d’approfondir leurs analyses et de prendre des décisions robustes en toute confiance.

Pour en savoir plus sur Slope Software, rendez-vous sur https://slopesoftware.com/ .

Contacts presse

Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

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