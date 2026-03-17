Akur8 Entra nel Mercato Assicurativo Vita con l’acquisizione strategica di Slope Software

PARIGI e ATLANTA, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, la piattaforma leader globale nel mercato attuariale basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi l'acquisizione di Slope Software, una piattaforma attuariale nativa sul cloud per le assicurazioni vita e i fondi pensione. La transazione amplia il portafoglio prodotti di Akur8 oltre il segmento Danni, estendendolo al comparto Vita e Pensioni, e segna una tappa importante nella missione dell’azienda di offrire agli attuari di tutto il mondo strumenti e metodologie innovative, che sfruttano l’intelligenza artificiale ovunque possa avere impatto.

Progettata per garantire piena trasparenza e tracciabilità, SLOPE è una soluzione cloud-native di modellazione dei flussi di cassa che supporta le proiezioni lungo l'intero ciclo di vita delle polizze, dal pricing e le valutazioni alle previsioni. Fondata nel 2015 ad Atlanta, Georgia, Slope Software ha costruito una solida base clienti che include assicuratori vita di primo livello, riassicuratori e società di consulenza. La visione alla base di SLOPE nasce dalla stessa convinzione fondamentale che ha ispirato la fondazione di Akur8: permettere agli attuari di esprimere tutto il loro potenziale, mettendoli nelle condizioni di prendere decisioni migliori più rapidamente, con strumenti e metodologie perfettamente integrati nei loro flussi di lavoro e progettati per sfidare lo status quo nella modellazione attuariale.

L'approccio trasparente, cloud-native e user-friendly di SLOPE si adatta perfettamente al DNA di prodotto di Akur8. Insieme, Akur8 e Slope Software introdurranno una piattaforma attuariale innovativa per gli assicuratori sia Danni che Vita, fornendo una soluzione unica in grado di soddisfare le esigenze attuariali in entrambi gli ambiti. A seguito dell'acquisizione, SLOPE sarà integrata come Akur8 Life e sfrutterà le capacità di ricerca e sviluppo di Akur8 per accelerare l'innovazione e lo sviluppo del prodotto.

Commenti del Management

Samuel Falmagne, CEO di Akur8

"Slope Software ha costruito una piattaforma eccezionale che trasforma il modo in cui gli attuari vita lavorano, e la loro visione rispecchia la nostra: dotare gli attuari di strumenti moderni e intuitivi che eliminino i limiti dei sistemi legacy. Portare SLOPE nella famiglia Akur8 amplia il nostro raggio di azione, aggiungendo il settore vita. Insieme a loro, accelereremo l'innovazione per offrire ancora più valore agli attuari in tutto il mondo."

Andy Smith, Co-fondatore e Chief Strategy Officer di Slope Software

"I benefici di unirsi ad Akur8 sono evidenti. La visione e la mentalità imprenditoriale di Akur8 sono strettamente allineate a quella che io e Taylor abbiamo per SLOPE. Combinando le nostre risorse, siamo ben posizionati per offrire una piattaforma attuariale di livello mondiale, rendendo Akur8 la scelta naturale per chiunque cerchi una soluzione attuariale moderna, flessibile e potente."

Taylor Perkins, Co-fondatore e Chief Technology Officer di Slope Software

"Unire le forze con Akur8 ci offre le risorse e le capacità di ricerca e sviluppo per scalare la nostra visione molto più velocemente di quanto potremmo fare da soli. I nostri clienti trarranno beneficio con ulteriore innovazione, funzionalità più ampie e il supporto di un leader globale nella tecnologia attuariale. Questa partnership permetterà agli attuari vita di potersi avvalere degli strumenti moderni necessari per eccellere in un mercato sempre più complesso."

Informazioni su Akur8

La Piattaforma Globale di IA Attuariale di Akur8 sta trasformando il settore assicurativo con una suite innovativa di soluzioni di pricing e reserving. Costruita su tecnologia all'avanguardia ed eccellenza attuariale, Akur8 offre velocità, performance, trasparenza e affidabilità per assicuratori di ogni dimensione nei mercati Danni e Vita. Akur8 serve oltre 300 clienti in più di 40 paesi, incluse compagnie globali come AXA, Generali, Munich Re, Europ Assistance, Tokio Marine e MS&AD; assicuratori P&C retail e commercial come TMNAS, FCCI, NEXT, HDVI e l'assicuratore Specialty Canopius. Oltre 3.000 attuari utilizzano Akur8 quotidianamente per costruire i loro modelli di pricing e reserving in tutte le linee di business.

Per saperne di più su Akur8, visitare https://www.akur8.com/ .

Informazioni su Slope Software

Slope Software offre SLOPE, una piattaforma di modellizzazione attuariale trasparente che fornisce visibilità completa lungo tutto il ciclo di vita della modellizzazione, dalle ipotesi iniziali fino ai risultati generati. Costruita con architettura cloud-native e dotata di tracciabilità e controllo end-to-end, SLOPE consente agli attuari di semplificare i flussi di lavoro, approfondire le analisi e fornire decisioni motivate e solide con sicurezza.

Per saperne di più su Slope Software, visitare https://slopesoftware.com/ .

Contatto Media

Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com