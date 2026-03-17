Akur8、Slope Softwareの戦略的買収により生命保険・年金保険市場へ参入

パリ、アトランタ, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 保険数理AIプラットフォームの世界的リーダーであるAkur8は本日、生命保険会社および年金基金向けのクラウドネイティブなオールインワン型保険数理モデリングプラットフォームを提供するSlope Softwareを買収したことを発表しました。今回の買収により、Akur8のソリューション提供範囲は損害保険（P&C）から生命保険・年金（L&A）市場へと拡大され、世界中のアクチュアリーに最高水準のツールとAIを届けるという同社のミッションにおける重要なマイルストーンとなります。

完全な透明性と可監査性を追求して開発されたSLOPEは、保険契約のライフサイクル全体にわたるプロジェクションをサポートする、フルホスト型のキャッシュフローモデリングソリューションです。料率算出・評価から予測まで幅広く対応しています。2015年に米国ジョージア州アトランタで設立されたSlope Softwareは、大手生命保険会社、再保険会社、コンサルティング会社を含む強固な顧客基盤を築いてきました。SLOPEの構想は、Akur8の創業理念と同じ信念に基づいています。すなわち、アクチュアリーのワークフローにシームレスに組み込まれたツールによって、より迅速で質の高い意思決定を可能にし、保険数理モデリングにおける旧来の慣習に挑戦することです。

SLOPEの透明性・クラウドネイティブ・ユーザーフレンドリーというアプローチは、Akur8のプロダクトDNAと高い親和性を持ちます。両社は連携して複数ラインを持つ保険会社向けの統合ソリューションを提供し、P&CとL&Aの両方のアクチュアリーニーズに対応するワンストップソリューションを実現します。買収完了後、SLOPEはAkur8 Lifeとして統合され、Akur8の研究開発力を活用してイノベーションと製品開発の加速を図ります。

経営からのコメント

Samuel Falmagne（サミュエル・ファルマーニュ）｜Akur8 最高経営責任者（CEO）

「Slope Softwareは、生命保険アクチュアリーの業務を変革する卓越したプラットフォームを構築してきました。彼らのビジョンは私たちのものと完全に一致しています。旧来の制約を排除し、モダンで直感的なツールによってアクチュアリーを支援するというものです。SLOPEをAkur8ファミリーに迎えることで、生命保険分野における展開が広がり、両社が力を合わせて世界中のアクチュアリーへのイノベーションとバリューの提供を加速してまいります。」

Andy Smith（アンディ・スミス）｜Slope Software 共同創業者 兼 最高戦略責任者（CSO）

「Akur8に加わるメリットは非常に明確です。Akur8のビジョンとファウンダーマインドセットは、Taylorと私がSLOPEに対して描いてきたものと深く共鳴しており、両社のリソースを結集することで、モダン・柔軟・強力な保険数理ソリューションを求めるすべての方にとって最適な選択肢となる、最高水準の保険数理プラットフォームを提供できると確信しています。」

Taylor Perkins（テイラー・パーキンス）｜Slope Software 共同創業者 兼 最高技術責任者（CTO）

「Akur8との統合により、私たちのビジョンを単独では実現し得なかったスピードでスケールするためのリソースと研究開発力を手に入れました。私たちのお客様は、イノベーションの加速、機能の拡充、そして保険数理テクノロジーにおけるグローバルリーダーの後ろ盾から恩恵を受けることになります。このパートナーシップにより、複雑化する市場においても、生命保険アクチュアリーが最先端のツールを継続して活用できる環境をお届けします。」

Akur8について

Akur8のグローバルな保険数理AIプラットフォームは、革新的な料率設定・備金ソリューション群により保険業界に変革をもたらしています。最先端技術とアクチュアリーの卓越した知見に基づき、損害保険（P&C）および生命保険・年金（L&A）市場において、あらゆる規模の保険会社に対してスピード・パフォーマンス・透明性・信頼性を提供しています。Akur8は40カ国以上の300社超の顧客にサービスを提供しており、グローバルキャリアであるAXA、Generali、Munich Re、Europ Assistance、東京海上グループ、MS&ADグループをはじめ、個人向け・企業向け損害保険のTMNAS、FCCI、NEXT、HDVI、スペシャルティ保険のCanopiusなどが含まれます。3,000名を超えるアクチュアリーが日々Akur8を活用し、あらゆる保険種目にわたる料率モデルおよび準備予測モデルをプラットフォーム上で構築しています。

Akur8の詳細については、 https://jp.akur8.com/ をご覧ください。

Slope Softwareについて

Slope SoftwareはSLOPEを提供しています。SLOPEは、前提条件の設定から最終的なアウトプットに至るまで、生命保険領域におけるモデリングのライフサイクル全体にわたって透明性の高い保険数理モデリングプラットフォームです。クラウドネイティブなアーキテクチャを基盤に、エンドツーエンドのトレーサビリティとコントロールを可能にするSLOPEは、アクチュアリーによるワークフローの効率化・分析の深化・根拠ある意思決定の実現を力強く支援します。

Slope Softwareの詳細については、 https://slopesoftware.com/ をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

片桐 友之助

セールス・ディレクター

Akur8 Japan株式会社

tomonosuke.katagiri@akur8.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5547d824-b23a-4532-998b-170490cdbe4a/ja