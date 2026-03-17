金電科技有限公司（NASDAQ: KMRK）宣布为博维智慧科技有限公司（1204.HK）开发人工智能及脑机接口产品

香港及纽约, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金電科技有限公司（NASDAQ：KMRK，下称「金电科技」或「本公司」），一家总部设于香港、专门从事复杂机电产品及教育硬件设计的科技设计公司，今日宣布已与博维智慧科技有限公司（港交所股份代号：1204.HK，下称「博维智慧」）签署谅解备忘录。根据本次合作，金电科技将出任博维智慧人工智能及脑机接口（Brain Computer Interface, BCI）产品平台的独家硬件开发及工程合作伙伴。



本次合作将进一步扩展金电科技的业务版图，延伸至配备人工智能功能的可穿戴装置及神经接口硬件领域。本公司将运用其在快速原型设计、精密工程及生产管理方面的专业优势，全力支持博维智慧「Barco」生态系统的产品开发与商品化进程。该生态系统结合神经信号处理技术与高性能硬件架构，致力于提升人机互动（Human-Computer Interaction, HCI）的整体体验。



Barco 生态系统及平台产品组合



金电科技将主导 Barco 平台旗下三款旗舰产品的工业设计、硬件架构及工程开发工作：



Barco AR Glasses：高阶可穿戴显示装置，将扩增实境视觉与实时 AI 数据叠加功能融为一体。金电科技工程团队将专注于人体工学小型化设计及散热管理，以提升长时间佩戴的舒适度与稳定性。



BarcoMind：一个神经接口处理中枢，专门解读生物信号并转化为可供 AI 系统辨识的指令。



BarcoEar：一款生物特征音频装置，旨在实现语音与 AI 服务的无缝整合，并提供具自适应能力的环境音频处理。



上述产品将搭载博维智慧自主研发的 Barco OS 操作系统，专为低延迟神经数据处理而设计。金电科技将进一步优化硬件架构，以与 Barco OS 深度配合，实现更直觉、低延迟且流畅的人机互动体验。



「我们与博维智慧科技的合作，标志着金电科技发展道路上的重要一步，」金电科技有限公司行政总裁郭耀华表示。「透过把我们在工程及生产上的专业能力，结合博维智慧于人工智能及神经技术方面的研发成果，我们正从传统机电产品设计迈向 AI 可穿戴装置及脑机接口领域。此项合作有助本公司参与具高增长潜力的人工智能硬件新兴市场，并有望进一步巩固我们的长期增长前景。」



本次合作预期将加快 Barco 产品线的开发进度，并以分阶段方式于 2026 年底起陆续推向市场。对投资者而言，这代表金电科技正策略性扩展至更高技术含量的硬件制造领域，进一步定位为新一代 AI 装置研发与生产的参与者。

关于金电科技有限公司（NASDAQ: KMRK）

金电科技有限公司（K-Tech Solutions Company Limited）成立于2016年，总部位于香港，主要从事多元化玩具产品的设计、开发、测试及销售，产品涵盖简易塑料玩具及较为复杂的机电玩具等多个类别；其中，婴幼儿及学前教育玩具与学习套件的研发是公司的核心业务。我们的解决方案服务贯穿玩具产品整个开发周期，包括设计、原型测试、生产管理、质量监控及售后服务。

关于博维智慧科技有限公司（HKEX: 1204.HK）



博维智慧科技有限公司是区内领先的 IT 解决方案供应商与科技创新企业。目前，公司正研发 Barco 生态系统，这是一个融合人工智能与脑机接口技术的产品组合，致力于重塑人类与数码世界的互动模式，开创新一代人机互动体验。

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