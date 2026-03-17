金電科技有限公司（NASDAQ: KMRK）宣佈為博維智慧科技有限公司（1204.HK）開發人工智能及腦機介面產品

香港及紐約, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金電科技有限公司（NASDAQ：KMRK，下稱「金電科技」或「本公司」），一家總部設於香港、專門從事複雜機電產品及教育硬件設計的科技設計公司，今日宣佈已與博維智慧科技有限公司（港交所股份代號：1204.HK，下稱「博維智慧」）簽署諒解備忘錄。根據是次合作，金電科技將出任博維智慧人工智能及腦機介面（Brain-Computer Interface, BCI）產品平台的獨家硬件開發及工程合作夥伴。

是次合作將進一步擴展金電科技的業務版圖，延伸至配備人工智能功能的穿戴式裝置及神經介面硬件領域。本公司將運用其在快速原型設計、精密工程及生產管理方面的專業優勢，全力支援博維智慧「Barco」生態系統的產品開發與商品化進程。該生態系統結合神經訊號處理技術與高性能硬件架構，致力於提升人機互動（Human‑Computer Interaction, HCI）的整體體驗。

Barco 生態系統及平台產品組合

金電科技將主導 Barco 平台旗下三款旗艦產品的工業設計、硬件架構及工程開發工作：

Barco AR Glasses：高階穿戴式顯示裝置，將擴增實境視覺與即時 AI 數據疊加功能融為一體。金電科技工程團隊將專注於人體工學小型化設計及散熱管理，以提升長時間佩戴的舒適度與穩定性。

BarcoMind：一個神經介面處理中樞，專門解讀生物訊號並轉化為可供 AI 系統辨識的指令。

BarcoEar：一款生物特徵音訊裝置，旨在實現語音與 AI 服務的無縫整合，並提供具自適應能力的環境音訊處理。

上述產品將搭載博維智慧自主研發的 Barco OS 作業系統，專為低延遲神經數據處理而設計。金電科技將進一步優化硬件架構，以與 Barco OS 深度配合，實現更直覺、低延遲且流暢的人機互動體驗。

「我們與博維智慧科技的合作，標誌著金電科技發展道路上的重要一步，」金電科技有限公司行政總裁郭耀華表示。「透過把我們在工程及生產上的專業能力，結合博維智慧於人工智能及神經技術方面的研發成果，我們正從傳統機電產品設計邁向 AI 穿戴式裝置及腦機介面領域。此項合作有助本公司參與具高增長潛力的人工智能硬件新興市場，並有望進一步鞏固我們的長期增長前景。」

是次合作預期將加快 Barco 產品線的開發進度，並以分階段方式於 2026 年底起陸續推向市場。對投資者而言，這代表金電科技正策略性擴展至更高技術含量的硬件製造領域，進一步定位為新一代 AI 裝置研發與生產的參與者。

關於金電科技有限公司（NASDAQ: KMRK）

金電科技有限公司（K‑Tech Solutions Company Limited）成立於 2016 年，總部設於香港，主要從事多元化玩具產品的設計、開發、測試及銷售，產品涵蓋由簡單塑膠玩具以至較複雜的機電玩具等多個類別；當中，嬰幼兒及學前教育玩具及學習套裝的研發更是本公司的重點業務。我們的方案服務橫跨玩具產品整個開發周期，包括設計、原型測試、生產管理、品質監控以至售後服務。

關於博維智慧科技有限公司（HKEX: 1204.HK）

博維智慧科技有限公司是區內領先的 IT 解決方案供應商與科技創新企業。目前，公司正研發 Barco 生態系統，這是一個融合人工智能與腦機介面技術的產品組合，致力於重塑人類與數碼世界的互動模式，開創新一代人機互動體驗。

前瞻性陳述

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