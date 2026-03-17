TKM Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 17.03.2026

17. märtsil 2026. aastal toimus TKM Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek hotellis Nordic Hotel Forum (aadress Viru väljak 3, Tallinn). Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 28 617 493 häält, so 70,26% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 59 aktsionäri.

TKM Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. TKM Grupp AS 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 28 614 405 hääle ehk 99,99% poolthäälega TKM Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt TKM Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2025 on 697 975 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 919 648 tuhat eurot ning puhaskasum 17 527 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 28 617 493 hääle ehk 100% poolthäälega TKM Grupp AS 2025. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 106 701 tuhat eurot 2025. aasta puhaskasum 17 527 tuhat eurot Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2025 124 228 tuhat eurot Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 24 438 tuhat eurot Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 99 790 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 07. aprillil 2026 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Kiita 28 490 786 hääle ehk 99,56% poolthäälega heaks nõukogu poolt kinnitatud TKM Grupp AS tasustamispoliitika.

TKM Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab TKM Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 30.03.2026. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. majandusaasta eest.

