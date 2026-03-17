Genetec accompagne la modernisation vers le cloud avec de nouvelles capacités de contrôle d’accès dans Security Center SaaS

MONTRÉAL, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui de nouvelles améliorations du contrôle d’accès dans Security Center SaaS. Les mises à jour simplifient les opérations quotidiennes des équipes de sécurité et offrent aux organisations davantage de flexibilité et de contrôle dans leurs projets de modernisation. Elles apportent une nouvelle expérience d’accueil à la réception, un accès plus rapide aux principales tâches de sécurité, la prise en charge d’un plus grand nombre de panneaux d’intrusion et, en option, des capacités biométriques, le tout sans nécessiter d’importants changements d’infrastructure.

« Les équipes de sécurité ne devraient pas être limitées par une infrastructure trop ancienne ou contraintes de prendre des décisions radicales concernant le cloud », déclare Francis Lachance, directeur principal produit, Genetec Inc. « Avec Security Center SaaS, elles ne sont plus tributaires des cycles de mise à niveau traditionnels et conservent la liberté d’architecture dont leur entreprise a besoin. Nous proposons un contrôle d’accès professionnel dans le cloud, de manière à permettre aux organisations d’évoluer, de s’adapter et de se moderniser sans perturber les systèmes existants ni perdre la maîtrise de leur environnement. »

Renforcer la gestion des visiteurs à l’accueil grâce à des contrôles basés sur des politiques

Dans de nombreuses organisations, la réception constitue un point de contrôle essentiel. Pourtant, l’enregistrement des visiteurs et l’accès des titulaires de carte sont souvent gérés dans des systèmes distincts. Security Center SaaS réunit les processus d’enregistrement des visiteurs et de contrôle d’accès dans une expérience cloud unifiée, permettant au personnel d’accueil de traiter rapidement les visiteurs tout en donnant aux équipes de sécurité une visibilité claire sur les activités.

Les équipes à l’accueil peuvent gérer, à partir d’une interface unifiée, les visiteurs planifiés comme ceux sans rendez-vous, tandis que des politiques d’accès encadrent les modalités d’attribution des droits d’accès aux visiteurs. Des règles de contrôle peuvent être appliquées lors de l’enregistrement, afin de comparer les informations des visiteurs à des bases de données et des registres externes. En cas de correspondance ou d’exception, des actions prédéfinies, comme l’envoi d’une notification au personnel de sécurité, peuvent être déclenchées immédiatement.

Cette approche répond particulièrement aux besoins d’environnements tels que les écoles, les établissements de santé et les bureaux d’entreprise qui ont besoin d’un contrôle cohérent des visiteurs sans ajouter de complexité à l’accueil. En dissociant les tâches du poste d’accueil de l’application des politiques de sécurité, les organisations peuvent réduire les étapes manuelles, maintenir une bonne visibilité sur la situation et gérer l’accès des visiteurs de façon plus uniforme sur l’ensemble de leurs sites.

Élargir le choix du matériel tout en préservant l’infrastructure existante

La migration vers le cloud ne devrait pas dicter la stratégie des organisations vis-à-vis du matériel. Security Center SaaS a été conçu pour moderniser les opérations sans imposer une logique de remplacement complet de l’existant. Grâce à son architecture ouverte et aux dispositifs Genetec Cloudlink, les organisations peuvent connecter leur matériel de contrôle d’accès et de détection d’intrusion existant au cloud, tout en conservant une maîtrise totale de leur infrastructure et du rythme de leur modernisation.

L’écosystème Genetec continue ainsi de s’élargir afin de permettre aux équipes de sécurité de gérer des systèmes hétérogènes depuis une seule et même interface unifiée. Cela inclut une plus grande prise en charge des systèmes d’intrusion de Radionix (anciennement Bosch) et de Honeywell, tandis que la prise en charge de DMP est prévue prochainement. De plus, une nouvelle intégration avec SAFR SCAN permettra aux organisations de déployer, selon leurs besoins, une authentification faciale haute confiance. Cette fonction permet une authentification plus rapide et plus sécurisée, tout en réduisant la charge opérationnelle des équipes et les risques de sécurité associés aux identifiants physiques tels que les cartes ou les badges.

Disponibilité

La nouvelle expérience d’accueil à la réception est déjà disponible pour tous les utilisateurs de Security Center SaaS. La prise en charge des panneaux d’intrusion Honeywell Galaxy est désormais effective, et celle des panneaux DMP le sera d’ici juin 2026. L’intégration de la biométrie SAFR sera également disponible d’ici juin 2026.

Genetec présentera également la dernière version de Security Center SaaS lors du salon ISC West, sur le stand 13062.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2026. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

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