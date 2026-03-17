UgoWork nomme David Mucciacciaro au poste de président-directeur général

QUÉBEC, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, fournisseur canadien de solutions de batteries lithium-ion spécialisé dans l’industrie de la manutention, annonce aujourd'hui la nomination de David Mucciacciaro au poste de président-directeur général, en vigueur depuis le 2 mars 2026. Mucciacciaro apporte une expertise commerciale et une expérience de leadership dans des rôles de direction en ventes, stratégie et fonctions liées aux revenus dans de grands environnements industriels des secteurs automobile, technologie propre et manutention. Philippe Beauchamp, cofondateur et ancien PDG d'UgoWork, accède au poste de chef de la direction technologique où il se concentrera sur la stratégie technologique, la feuille de route des produits et l'innovation.

« UgoWork repose sur une technologie de batterie véritablement unique et novatrice. Résoudre les défis énergétiques de nos clients tout en améliorant positivement leurs résultats financiers est ma passion. Mais avec la croissance rapide de notre base de clients — particulièrement compte tenu de nos récents succès en Amérique du Nord — il est devenu clair que nous devions accélérer notre stratégie de mise en marché et intégrer une expertise supplémentaire pour une expansion à grande échelle. Au moment où mes priorités se redéfinissaient, j'ai rencontré David et ça a été une révélation, » a déclaré Philippe Beauchamp, ancien PDG d'UgoWork. « Au-delà de sa personnalité exceptionnelle et de sa détermination, David incarnait le profil parfait pour notre équipe et nos ambitions. Provenant d'une grande entreprise publique mondiale, son expérience pertinente correspondait parfaitement à notre vision fondatrice : déployer la meilleure technologie avec discipline et excellence. »

« Je suis profondément honoré de me joindre à UgoWork à un moment aussi passionnant de son parcours, » a déclaré David Mucciacciaro. « Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la force de l'équipe, la qualité de la technologie, et l'ambition des fondateurs et du conseil d'administration pour ce que cette entreprise peut devenir. UgoWork a construit une plateforme incomparable qui répond à un changement majeur dans la façon dont les flottes industrielles sont alimentées. J'ai hâte de travailler aux côtés de l'équipe, de nos clients et de nos investisseurs pour accélérer la commercialisation et amplifier l'impact des solutions d'UgoWork. »

UgoWork sera présent à MODEX 2026 à Atlanta du 13 au 16 avril au kiosque C11983 pour échanger avec nos clients et partenaires et partager les prochaines étapes.



À propos d'UgoWork

UgoWork a pour mission d’éliminer le gaspillage énergétique dans l’industrie de la manutention. Nous développons des batteries lithium-ion intelligentes et des infrastructures de recharge conçues pour les environnements d’entrepôt les plus exigeants. Au-delà des produits, nous relevons tous les défis énergétiques : compréhension de la consommation électrique et des contraintes du réseau électrique, optimisation de la durée de vie des actifs et transitions de flotte à grande échelle.

Notre intégration verticale nous permet de contrôler chaque étape, de la fabrication au déploiement, jusqu’au service et à la formation, y compris une intégration simple et rapide avec vos systèmes de gestion interne. Certifiées UL et approuvées par les fabricants d’équipement d’origine (OEM), nos solutions sont reconnues pour leur simplicité d’utilisation et leur sécurité.

Depuis notre siège social au Québec, au Canada, nous alimentons certaines des plus grandes entreprises du S&P 500 et du Fortune 500 en Amérique du Nord — leur permettant de ne plus avoir à se soucier de l’énergie de leur flotte de chariots élévateurs. Pour en savoir plus : ugowork.com

DEMANDE DES MÉDIAS

Jean-François Marchand

Directeur marketing

jf.marchand@ugowork.com

ou

Kirsten Brundahl, MPC

Kirsten@masterplancommunications.com

(714) 366-6003

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