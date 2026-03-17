Air Canada figure parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la 13e année de suite

MONTRÉAL, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada s’est classée parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour 2026 pour la 13e année de suite. Le prix témoigne de l’engagement soutenu de la société aérienne envers son personnel et de sa volonté de favoriser une expérience qui suscite chez les employés un sentiment de fierté, d’utilité et d’appartenance.





« Figurer parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la 13e année de suite est une reconnaissance des plus importantes pour nous tous à Air Canada, et tout particulièrement pour les plus de 10 000 employés en poste à Montréal, où est situé notre siège social mondial, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d’Air Canada. Nos investissements constants dans les programmes destinés à nos employés témoignent de notre volonté de créer un milieu de travail où notre main-d’œuvre multigénérationnelle se sent soutenue pour donner le meilleur d’elle-même. »

Le prix décerné cette année récompense l’efficacité du programme de perfectionnement du leadership Plus haut d’Air Canada, les occasions offertes aux employés de bâtir et de faire progresser leur carrière au sein de la société aérienne, ainsi que le succès durable du programme de bien-être des employés, Les clés de votre plein potentiel (UBY). Ces initiatives, avec beaucoup d’autres, renforcent l’engagement d’Air Canada à accompagner ses employés à chaque étape de leur parcours professionnel et à s’assurer qu’ils disposent des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour exceller dans une industrie dynamique qui évolue à un rythme rapide.

Cette année, Air Canada s’est vu accorder une série d’autres distinctions pour ses programmes liés aux employés, notamment :

l’un des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2026;

l’un des Meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes en 2026, pour une troisième année de suite.





Découvrez les possibilités de carrière à Air Canada en lisant la page à ce sujet.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

Renseignements : media@aircanada.ca Internet : aircanada.com/medias Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d’Air Canada : aircanada.com



À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc0b27b1-e89e-4a14-88dc-095c05e342f6/fr