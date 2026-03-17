DP World agrandit son réseau dans l’Est du Canada avec un nouveau bureau de services de fret à Montréal

MONTRÉAL, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World a ouvert un nouveau bureau de services de fret à Montréal, élargissant ainsi son réseau logistique au pays et améliorant ses solutions d’expédition de bout en bout. Ce nouvel emplacement vient appuyer les clients des secteurs du commerce de détail et industriel, améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement, et offrir un service bilingue (français et anglais) partout dans la province.

Situé dans l’arrondissement Saint-Laurent, ce bureau vient bonifier l’offre intégrée de DP World au Québec, en assurant une présence locale. Il s’agit du troisième bureau de fret de l’entreprise au Canada, qui s’ajoute à celui de Vancouver et à celui de Toronto inauguré plus tôt cette année.

Les clients auront accès à une gamme complète de solutions de transport international de fret, incluant le transport maritime en conteneur complet (FCL) ou partiel (LCL), le transport aérien, le camionnage domestique de conteneurs, le dédouanement, l’assurance cargo internationale ainsi que des services de projets spéciaux liés au fret.

Doug Smith, président-directeur général de DP World Canada, souligne: « L’économie commerciale en pleine croissance du pays exige des réseaux logistiques intégrés et résilients capables de suivre l’évolution de la demande. L’ouverture de notre bureau de fret à Montréal, couplée au développement du futur terminal de Contrecœur, démontre notre engagement à long terme envers le Québec comme porte d’entrée stratégique pour le commerce mondial. Nous bâtissons ici l’infrastructure, la technologie et les partenariats qui soutiendront une croissance durable pour des décennies. »

Renforcer les infrastructures logistiques du Québec

DP World exploite cinq terminaux portuaires au Canada — Fraser Surrey, Nanaimo, Prince Rupert, Saint John et Vancouver — ainsi que trois entrepôts en Ontario et au Québec, desservant de grandes entreprises technologiques mondiales.

Ce nouveau bureau marque une étape importante dans la croissance vers l’Est de DP World. Plus tôt cette année, l’Administration portuaire de Montréal annonçait un partenariat de développement pour construire et exploiter le futur terminal de conteneurs de Contrecœur — un projet évalué à plusieurs milliards de dollars qui fera plus que doubler la capacité régionale de manutention.

En combinant le nouveau bureau de fret et le projet de Contrecœur, DP World poursuit sa stratégie de solutions logistiques complètement intégrées : du navire, à l’entrepôt, jusqu’à la livraison finale.

Cette implantation aidera les entreprises québécoises importatrices et exportatrices à relever des défis logistiques majeurs, tels que :

Accéder à des solutions intégrées et clé en main

Adapter la capacité de transport aux besoins réels du marché local

Améliorer la rapidité et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement vers et depuis l’Amérique du Nord et l’international





Doug Smith ajoute: « En mettant nos actifs portuaires, logistiques et numériques au service de nos clients, nous offrons réellement un service complet au Canada. L’ouverture de notre bureau à Montréal établit une base solide pour notre croissance au Québec et soutient les ambitions commerciales à long terme de la province — en reliant les entreprises locales aux marchés mondiaux et en rapprochant les occasions d’affaires internationales. »

Les activités de DP World au Canada font partie d’un réseau mondial sur six continents, employant plus de 125 000 personnes. D’un océan à l’autre, DP World soutient des milliers d’emplois et joue un rôle central dans les échanges commerciaux qui stimulent l’économie canadienne.

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Téléphone: (+1) 704-605-6159

Courriel: melina.vissat@dpworld.com

À propos de DP World

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En Amérique, DP World opère avec une équipe de plus de 16 000 personnes dans 12 pays, favorisant l'excellence grâce à un réseau solide de 14 ports et terminaux et plus de 40 entrepôts. En tirant parti de notre portée mondiale et de notre expertise locale, nous simplifions la logistique, améliorons les performances opérationnelles et redéfinissons les limites du possible dans le commerce mondial.

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