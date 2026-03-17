CSL reconnu Meilleur employeur de Montréal pour la huitième année consécutive

MONTRÉAL, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la huitième année consécutive, le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de transport maritime responsable, a été reconnu comme l'un des Meilleurs employeurs de Montréal, ce qui reflète l'engagement continu de l'entreprise à créer un milieu de travail où les employés peuvent apprendre, s'épanouir et mener une carrière enrichissante.

Cette distinction fait suite à un autre honneur récemment décerné à l'entreprise : son classement parmi les Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes pour la cinquième année consécutive.

Chez CSL, la base de ce succès est simple : ses employés.

« Chaque jour, nos employés apportent à leur travail leur curiosité, leur esprit d'équipe et un réel sentiment de fierté », a déclaré Stéphanie Aubourg, cheffe des ressources humaines chez CSL. « Cette distinction leur revient vraiment. Elle reflète la façon dont nos employés se soutiennent mutuellement et cherchent continuellement des moyens de se développer et de s'améliorer. »

Dans tous ses bureaux et sur tous ses navires, CSL s'efforce de créer un environnement où les employés se sentent soutenus et encouragés à développer leurs compétences. Des modalités de travail flexibles, des initiatives en matière de bien-être et des possibilités de formation et de développement de carrière font partie de cet effort.

Tout aussi importante est la culture qui rassemble tous ces éléments.

« L'une des choses qui ressort chez CSL est la volonté des gens de partager leurs connaissances », a déclaré Mme Aubourg. « Si quelqu'un est curieux ou intéressé par l'apprentissage de quelque chose de nouveau, il y a toujours un collègue prêt à l'aider. »

Pour de nombreux employés, l'engagement de CSL en faveur d'un transport maritime responsable et de l'implication dans la communauté ajoute également du sens à leur travail.

Tourné vers l'avenir, CSL continue d'accueillir des personnes qui souhaitent apprendre, collaborer et jouer un rôle dans le prochain chapitre du transport maritime.

« Le transport maritime évolue rapidement et offre de nombreuses opportunités », ajoute Mme Aubourg. « Pour celles et ceux qui souhaitent faire partie d'un secteur qui assure le mouvement des marchandises à travers le monde tout en œuvrant à un avenir plus sûr et durable, c'est le moment idéal pour se joindre à CSL. »

Les Meilleurs employeurs de Montréal est un concours annuel organisé par Mediacorp Canada Inc. qui reconnaît les entreprises de la région de Montréal qui se distinguent de leurs pairs en offrant un milieu de travail exceptionnel.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514-653-8854| brigitte.hebert@cslships.com

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