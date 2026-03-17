GHD nomme David McLaren à la direction internationale des capacités de données et d’IA

TORONTO, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GHD, une entreprise mondiale de services professionnels, a nommé David McLaren au nouveau poste de responsable des données et de l’intelligence artificielle (IA) de l’entreprise, renforçant ses capacités mondiales en matière de plateformes de données d’entreprise, d’analytique avancée et d’utilisation responsable de l’IA. Il travaillera à partir du bureau de GHD à Toronto.

M. McLaren possède une expérience considérable dans la création de plateformes de données à l’échelle d’une entreprise et favorise l’analytique et l’adoption de l’IA dans des organisations complexes. Dans son plus récent rôle, il dirigeait l’automatisation des données et de l’entreprise à la Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada, où il a mis sur pied des capacités de données d’entreprise, d’automatisation et de gouvernance qui appuient la croissance commerciale et améliorent l’efficacité opérationnelle à grande échelle.

Chez GHD, il dirigera le développement en cours de la plateforme de données d’entreprise ainsi que les capacités de base en IA. À titre de membre de l’équipe de direction des technologies de l’information de GHD, M. McLaren améliorera la manière d’utiliser les données et l’IA dans l’entreprise afin d’aider les équipes à fournir des résultats plus éclairés, efficaces et uniformes à leurs clients du monde entier.

Le travail de M. McLaren portera principalement sur la création des bases qui permettront à GHD d’intégrer une IA pratique et responsable ainsi qu’une prise de décision axée sur les données dans le fonctionnement de l’organisation et la création de valeur pour ses clients à l’international.

« Les données et l’IA atteignent leur plein potentiel lorsqu’elles sont pratiques, fiables et intégrées dans la prise de décision quotidienne », explique M. McLaren. « Je suis enthousiaste de me joindre à GHD pour poursuivre le travail amorcé par l’entreprise afin de renforcer une IA évolutive, des perspectives avancées et des résultats concrets pour nos équipes et nos clients. »

« Notre objectif est d’exploiter pleinement le potentiel des approches fondées sur l’IA et les données dans la conception et la prise de décision pour notre personnel et nos clients », déclare Paul Murphy, chef des technologies de l’information de GHD. « Le leadership de M. McLaren nous aidera à développer davantage des bases fiables en matière de données et d’IA pour nos équipes ainsi que pour collaborer avec nos partenaires, nos clients et nos sous-traitants. »

En tant qu’entreprise ayant rapidement adopté les outils d’IA, GHD s’est récemment jointe à l’initiative Frontier Firm de D^3, une collaboration entre le Digital Data Design Institute (D^3) de Harvard et Microsoft.

À propos de GHD

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Engagée à assurer la durabilité de l’eau, de l’énergie et des communautés pour les générations à venir, GHD offre des solutions de services conseils, de services numériques, d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par ses employés et employées, GHD possède un réseau de plus de 12 000 professionnelles et professionnels unis dans plus de 165 bureaux situés sur cinq continents.

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