Liven AS - 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Liven AS-i (Selts) juhatus on koostanud 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaasta aruande, Seltsi nõukogu on selle heaks kiitnud ning otsustanud selle esitada kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Võrreldes 29. jaanuaril 2026 avaldatud auditeerimata vahearuandega ei ole finantstulemustes erinevusi. Seltsi 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teatele ning tehakse kättesaadavaks Liven AS-i kodulehel aadressil https://liven.ee/investor/aruanded/.

2025. aastat iseloomustas nõudluse taastumine, varasemate strateegiliste valikute realiseerumine rekordilistes majandustulemustes ning aluse loomine kasvu jätkumiseks. Aasta jooksul alustas Selts ligi 300 uue pinna ehitusega, sõlmis 176 uut võlaõiguslepingut ning 139 asjaõiguslepingut. Seltsi 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 49,3 miljonit eurot, ärikasum 5,5 miljonit eurot ja puhaskasum 5,4 miljonit eurot. 31.12.2025 seisuga oli Seltsi konsolideeritud auditeeritud varade maht 86,5 miljonit eurot ning omakapital 23,6 miljonit eurot.



Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee

Manused