Kapitalforeningen BankInvest Select – Årsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2025 for Kapitalforeningen BankInvest Select.
Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for de enkelte afdelinger er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos forvalteren BI Management A/S eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.
Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026.
Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til forvalterens Head of Back Office, Gitte Floutrup på tlf. nr. 77 30 90 00.
Kapitalforeningen BankInvest Select
Niels Bang, Bestyrelsesformand
Lene Søe Weldum, Næstformand
