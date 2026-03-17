Investeringsforeningen BankInvest – Årsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2025 for Investeringsforeningen BankInvest.

Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for de enkelte afdelinger er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026.

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets Head of Back Office, Gitte Floutrup på tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen BankInvest

Niels Bang, Bestyrelsesformand

Lene Søe Weldum, Næstformand

Vedhæftet fil