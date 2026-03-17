Pranešimas apie eilinio visuotinio „EPSO-G“ akcininkų susirinkimo sušaukimą

Naujosios energetikos įmonių grupės „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis „EPSO-G“ akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2025 m. UAB „EPSO-G“ atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei UAB „EPSO-G“ konsoliduotos 2025 m. vadovybės ataskaitos pateikimo;
2. Dėl susipažinimo su 2025 m. UAB „EPSO-G“ konsoliduota vadovybės ataskaita;
3. Dėl 2025 m. UAB „EPSO-G“ konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
4. Dėl UAB „EPSO-G“ 2025 m. pelno paskirstymo;
5. Dėl UAB „EPSO-G“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo;
6. Dėl susipažinimo su UAB „EPSO-G“ audito komiteto veiklos ataskaita už 2025 m.;
7. Dėl susipažinimo su UAB „EPSO-G“ įmonių grupės kolegialių organų veiklos įsivertinimo už 2025 m. rezultatais.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
