Swencn AB õigusvaidluse lõpetamise kokkulepe

Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte Swencn AB sõlmis 2018. aasta augustis lepingu elamuarendusprojekti ehitustööde teostamiseks Stockholmi piirkonnas (börsiteade). Seoses projekti teostuse käigus tekkinud erimeelsustega lõpetas Swencn AB lepingu ühepoolselt juunis 2020. a, millele on järgnenud pikk õigusvaidlus ja läbirääkimised tellijaga.

Kuivõrd tellija on eraisik, on tema õiguslik kaitse Rootsis märksa tugevam äriühingu omast, andes Swencn AB’le kohtuvaidluseks nõrga lähtepositsiooni. Pikaaegse kohtuvaidluse vältimiseks ja toetudes kohalike õigusnõustajate soovitustele, on Swencn AB koos Nordecon AS’iga sõlminud tellijaga kompromissi.

Kompromissi kohaselt makstakse tellijale 70,330 miljonit Rootsi krooni (hetkekursiga ligikaudu 6,5 miljonit eurot). Summa makstakse välja pikaajalise graafiku alusel ning ei mõjuta kontserni likviidsust. Tehing mõjutab negatiivselt kontserni 2026. aasta majandustulemust.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2025. aasta konsolideeritud müügitulu oli 208 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 430 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

