Eik fasteignafélag hf.: Sala á nýjum skuldabréfaflokki EIK 150531

Eik fasteignafélag efnir til útboðs á skuldabréfum miðvikudaginn 25. mars 2026. Boðinn verður til sölu nýr skuldabréfaflokkur EIK 150531.
Skuldabréfaflokkurinn EIK 150531 er verðtryggður flokkur með lokagjalddaga 15. maí 2031 og er hámarksstærð 10.000 milljónir króna. Flokkurinn er óuppgreiðanlegur og ber fasta verðtryggða vexti. Endurgreiðsla skuldabréfaflokksins fylgir 30 ára jafngreiðsluferli (e. annuity) fram til lokagjalddaga þegar allar eftirstöðvar höfuðstóls greiðast í einni greiðslu en greiðslur vaxta og höfuðstóls fara fram á sex mánaða fresti. Flokkurinn mun deila veðsafni með þegar útgefnum skuldabréfaflokkum félagsins og tilteknum lánum fjármálastofnana.
Í tengslum við útboðið fer einnig fram skiptiútboð þar sem eigendur flokksins EIK 050726 eiga þess kost að selja bréf í flokknum gegn kaupum í ofangreindu útboði. Hreint verð í skiptiútboðinu er 100,0.
Áætlaður uppgjörsdagur er 7. apríl 2026. Tekið er við greiðslu reiðufjár auk skipta á EIK 050726.
Markaðsviðskipti Arion banka hafa umsjón með útboðinu. Tilboðum skal skilað fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 25. mars 2026 á netfangið skuldabrefamidlun@arionbanki.is.
Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980