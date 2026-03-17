Bank of Åland Plc: Managers' Transactions (Mörn)

Bank of Åland Plc
Managers' Transactions
March 17, 2026, 16.45 EET
___
Person subject to the notification requirement
Name: Mikael Mörn
Position: Other senior manager
Issuer: Ålandsbanken Abp
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 147770/5/6
___
Transaction date: 2026-03-17
Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009001127
Nature of transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE
Transaction details
(1): Volume: 1219 Unit price: 49.49 EUR
Aggregated transactions (1):
Volume: 1219 Volume weighted average price: 49.49 EUR
For further information, please contact:
Peter Wiklöf, Managing Director and Chief Executive, tel +358 40 512 7505