Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Mörn)

Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
17.3.2026 kl. 16.45 EET
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Den anmälningsskyldiga
Namn: Mikael Mörn
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Ålandsbanken Abp
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 147770/5/6
Transaktionens datum: 2026-03-17
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI0009001127
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1219 Enhetspris: 49.49 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1219 Medelpris: 49.49 EUR
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505