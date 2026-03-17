„EPSO-G“ įmonių grupė skelbia 2025 metų konsoliduotus audituotus veiklos ir finansinius rezultatus

Naujosios energetikos įmonių grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva)
Kovo 17 dieną „EPSO-G“ valdyba patvirtino „EPSO-G“ grupės integruotą metinę ataskaitą už 2025 m.
Finansiniai rezultatai
„EPSO-G“ grupės koreguoto grynojo pelno rodiklis išliko stabilus ir siekė 42 mln. eurų, palyginti su 41,9 mln. eurų 2024 metais.
Grupės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), skaičiuojama įvertinus perdavimo operatorių rezultatų korekciją dėl laikinų reguliacinių skirtumų, eliminavus turto perkainojimo rezultatus bei kitą netipinį pelną arba nuostolius, siekė 76,7 mln. eurų ir per metus išaugo 5 proc. (2024 m. siekė 73 mln. eurų).
„EPSO-G“ grupės investicijos į infrastruktūrą sudarė 211,1 mln. eurų – tai beveik 11 proc. mažiau nei per 2024 metus. Grupės bendrovės „Litgrid“ investicijos siekė beveik 188 mln. eurų, o „Amber Grid“ – beveik 22 mln. eurų. Grupės įmonė „EPSO-G Invest“ į gynybos pramonę investavo 73,1 mln. eurų, apmokėdama „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų emisijos dalį. Ši suma buvo suformuota iš „EPSO-G“ ir „Valstybės investicinis kapitalas“ įnašų į „EPSO-G Invest“ nuosavą kapitalą.
Grupės koreguotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 2025 m. siekė 10,6 proc., o 2024 m. šis rodiklis sudarė 12,5 proc.
Projektai ir svarbūs įvykiai
Vasario 9 d. Baltijos šalių elektros sistemos sėkmingai sinchronizavosi su kontinentinės Europos tinklais. 2025 m. baigti vykdyti visi Sinchronizacijos programos infrastruktūros projektai, išskyrus 2024 m. atnaujintą „Harmony Link“ sausumos jungties projektą.
Spalio 13 d. „Amber Grid“ ir EEX užbaigė „GET Baltic“ pardavimo sandorį.
Lapkričio 4 d. oficialiai pradėti 155 mm artilerijos šaudmenų gamyklos Baisogaloje statybos darbai. Projektą
įgyvendina įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“, kurios kapitale dalyvauja „EPSO-G“ grupės įmonė „EPSO-G
Invest“.
Pasirašyta ES finansavimo sutartis dėl Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus studijos.
Suformuota energetinės infrastruktūros atsparumo programa.
Tvarumas ir kiti veiklos rodikliai
2025 m. „EPSO-G“ grupės 1 ir 2 apimties šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos sumažėjo 14 proc., lyginant su 2019 m. Grupė laikosi įsipareigojimo sumažinti 1 ir 2 apimties ŠESD emisijas 30 proc. (lyginant su 2019 m.) 2026 m., iki 2030 metų – 50 proc., o iki 2050 m. pasiekti nulinį ŠESD emisijų balansą.
2025 m. moterų dalis aukščiausio lygmens vadovaujančiose pozicijose sudarė 19 proc. (2024 m. – 14 proc.). Augimą lėmė kryptingai įgyvendintos Grupės iniciatyvos, skirtos lyčių balansui stiprinti, įskaitant atrankos proceso peržiūrą ir lyčių balanso principų taikymą jau kandidatų paieškos etape.
Grupė pagerino numatytus elektros tiekimo patikimumo rodiklių tikslus. 2025 m. nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis (AIT) siekė 0,41 min., o neperduotos energijos kiekio rodiklis (ENS) sudarė 10,121 MWh. Palyginti, 2024 m. AIT siekė 0,855 min., o ENS – 24,275 MWh. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) yra nustačiusi, kad AIT per visus metus turi neviršyti 0,934 min., o ENS – 27,251 MWh.
Neplanuotų dujų perdavimo nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės 2025 m. nebuvo.
Pagrindiniai 2025 m. finansiniai rodikliai:
|Pagrindiniai finansiniai rodikliai
|2025 m.
|2024 m.
|Pokytis, proc.
|Pajamos, mln. Eur
|532,5
|480,9
|10,7
|EBITDA, mln. Eur
|70,2
|85,2
|-17,7
|Grynasis pelnas, mln. Eur
|37,8
|54,9
|-31,2
|Investicijos į energetikos infrastruktūrą, mln. Eur
|211,1
|236,1
|-10,6
|Investicijos į gynybos pramonės įmones, mln. Eur
|73,1
|-
|n/a
|ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|9,5
|16,4
|n/a
|Grynoji skola, mln. Eur
|89,8
|-64,9
|n/a
|Koreguotas* EBITDA, mln. Eur
|76,7
|73,0
|5,0
|Koreguotas* grynasis pelnas, mln. Eur
|42,0
|41,9
|0,3
|Koreguotas* ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|10,6
|12,5
|n/a
*Reguliuojamų pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinto reguliuojamo pelningumo. Apskaičiuojant koreguotus rodiklius įvertinama pajamų dėl praėjusių laikotarpių korekcija, kuri VERT sprendimu jau yra patvirtinta nustatant ataskaitinio periodo perdavimo paslaugų reguliuojamas kainas, bei įvertinamas ataskaitinio periodo VERT patvirtinto (reguliuojamo) ir faktinio pelningumo nuokrypis, kuris bus įvertintas VERT nustatant perdavimo kainas ateinančiam periodui.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
